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為在地年長者謀福祉　台大醫院雲林分院聘泌尿權威助陣

▲▼ 。（圖／台大醫院雲林分院提供）

▲泌尿權威余宏政教授（左）目前在台大醫院雲林分院任職。（圖／台大醫院雲林分院提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣的老年人口比率居全台第2高，而泌尿部的患者又以老年人居多，台大醫院雲林分院特別聘請泌尿權威余宏政教授，成立排尿障礙中心，透過錄影尿動力學的檢查方式，進行精準診斷，讓雲林的病人夠獲得更優質的醫療。

余宏政表示，近幾年來泌尿科的治療手術日新月異，攝護腺癌的手術，本院透過紳漢（Senhance）機器手臂，讓手術過程更加精準快速地處理，除了傷口小、併發症少恢復期也很短，與一般達文西機器手術不同的地方，在於觸覺回饋系統，可讓醫師在撥離組織時更輕巧、更安全，而費用比達文西機器手術便宜一半，大大減輕一般民眾負擔，獲得不少病患與家屬良好的評價。

泌尿部主任黃士維表示，目前台大醫院雲林分院運用機器手臂手術進行攝護腺根除手術的成果，更被邀請在最近於芝加哥舉行，世界最權威的美國泌尿科醫學會年會中口頭發表。

院長馬惠明指出，本院的機器手臂團隊，由泌尿部、外科部、婦產部醫師組成，團隊們先前遠赴到美國、義大利進行標竿學習，並參加相關研討會與國際接軌交流，在機器手臂正式啟用後，雲林分院更獲得3例世界首例的手術先驅，感謝教授們的悉心帶領，以及團隊們的努力，擁有純熟的技術，才能將最好的醫療團隊帶給雲林鄉親。

黃士維指出，有鑑於中老年人的排尿障礙、婦女尿失禁與膀胱脫垂等問題，泌尿部延攬專精於排尿障礙與婦女泌尿領域的余宏政教授，和新生代泌尿科女醫師洪梵菁醫師，積極推動排尿障礙中心的建立，希望以錄影尿動力學的檢查方式，進行精準診斷，讓雲林的病人能夠獲得更優質的醫療。

黃士維說，機器手臂手術也能運用在骨盆底重建，適合較年輕有性生活需求、陰道頂部或是多部位脫垂的婦女患者，優點是透過人工智慧科技動眼追蹤系統，讓醫師能夠直接看到3D影像，手術過程中能夠游刃有餘地縫合骨盆深處的器官，而且手術傷口小，恢復期也短，此外本院也有提供生理回饋，電磁機和磁波椅提供給需要保守治療的患者。

余教授表示，台大醫院雲林分院不只環境及設備完善，未來的發展也潛力無窮，期望自己能承接馬院長的使命，將這裡打造為醫界的桃花源。


 

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