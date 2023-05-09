基隆活化閒置5年舊行政大樓　打造旗艦型身障服務就業基地

▲基隆市政府召開「亮點政見-改建社福大樓」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市有2萬1000位身障朋友，為提供身障協會更好辦公與活動空間，基隆市政府要活化閒置5年的中正區舊行政大樓，改建為社福大樓，市府發言人余治明、社會處長楊玉欣今（9日）召開「亮點政見-改建社福大樓」說明記者會，期望打造出本市旗艦型身心障礙創新服務暨就業基地，提供溫暖有愛的共融服務。

基隆市府發言人余治明指出，社福大樓位在中正路674號（原中正區舊行政大樓），市府將無償提供在地身障協會辦公空間與會議室等共享空間，進行正常會務運作與激盪創新，提升更高服務量能。在經營方面，會透過基隆市「地方創生團體」及各類「外部專業團隊」進駐，進行跨領域協作，藉此幫助身障協會共同推動有愛城市。

余治明表示，在功能面，將會規劃「婦幼親子功能」的社區療育據點，提供早療服務及親子遊樂設施，另外還有「成人遊憩療癒功能」設備，也將設置「自立生活中心」，促進身障者全人、全家庭及全社區的發展。

余治明提及，業者未來在經營的同時，也會僱用聽障者擔任手語餐廳的員工，未來社福大樓落成營運後，鼓勵身障朋友、老幼婦孺與市民大眾，共享社福大樓設施資源，攜手促進有愛城市的共融精神。

社會處長楊玉欣表示，未來社福大樓內可運用坪數包含1至7樓室內空間（扣除地下樓及頂樓等公共空間），共約380坪。目前已編列112年度追加預算3,500萬元，提請基隆市議會於第20屆第1次定期會審議；主要經費包含拆除與新設、水電管路與設備全部更新、室內天地牆及分間牆、電梯設備、空調設備等硬體施工以及委託營運。

楊玉欣說，基隆市議會若審議通過社福大樓預算經費後，基隆市政府將在今年底完成招標作業，預計於2024年下半年試營運，目標在2025年上半年正式開始整體營運。