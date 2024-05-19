快訊／涉幫詐團藏300萬元！橋頭地院法官石育恩遭停職

▲橋頭地院法官石育恩。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳明峯、陳韻如／台北報導

律師涉嫌擔任詐團軍師風波擴大，橋頭地院法官石育恩被查出涉案，檢方訊後諭令80萬元交保。對此，司法院發言人陳婷玉稍早出面表示，石育恩在確定80萬元交保後，司法院決議依法將他停職。

檢方調查，律師鄭鴻威涉嫌自2023年起成為連柏瑋詐團的軍師，不但自己月入300萬元，還會安排學弟妹，陪同遭逮的詐騙車手偵訊，趁機取得車手供詞、檢警偵辦進度，以利詐團上游控管遭追查風險，而協助洩漏偵查秘密的律師，每案可收3萬5千元或4萬元。

檢調偵辦期間，發現鄭鴻威會透過擔任法官的大學同學石育恩，分送律師報酬費，而石育恩疑似為了避免轉帳留下紀錄，選擇親自帶錢北上，交給協助洩密給詐團的律師黃耕鴻，黃耕鴻在3月間遭檢察官聲押禁見獲准後，黃的許姓女友竟聯繫石育恩，提醒石育恩「小心一點」。

石育恩在接到警訊後，立即寫了職務報告想自清，而其在報告內說，曾幫鄭鴻威轉交變護費用給其他律師費，不過，鄭鴻威在遭起訴後，卻在公開法庭上表示，因為想在高雄買房子，所以先將1筆預付款300萬元放在石育恩辦公室，2人對這筆款項的金額及用途說法矛盾。

對此，橋頭地院立即展開內部調查，自律委員會已決定，將石育恩移送法官評鑑委員會。此外，鄭鴻威的姐姐鄭彧歆，也因在案件偵辦期間，多次與相關當事人聯繫，甚至打探偵辦進度，日前還與石育恩私下會面，為追查石育恩與鄭彧歆等人涉案情節，因此指揮廉政署與調查局台北市調處展開搜索約談。

檢方漏夜複訊後，依涉嫌洗錢防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌，諭知石育恩80萬交保。稍早，司法院發言人陳婷玉表示，石育恩在昨天確定以80萬元交保之後，司法院也決議，依照法官法第43條將他停職。