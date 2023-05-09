三年來首見茲卡！夫妻赴馬爾地夫染病　疫區返國注意「停機3個月」

記者洪巧藍／台北報導

邊境解封，各種傳染病也回來了！疾病管制署今（9）日公布，三年來首見茲卡病毒境外移入個案，且為家庭群聚，一對本國籍夫妻前往馬爾地夫旅遊，返台後出現發燒、喉嚨痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等症狀就醫，經醫院通報檢驗確診為茲卡病毒感染。疾管署已經提升馬爾地夫旅遊疫情警戒至第二級，自疫區返國要注意防蚊，由於茲卡可能透過性行為傳播，3個月內應避免性行為，或應該使用保險套、安全性行為。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明茲卡病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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今(2023)年首2例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部30多歲本國籍男性及女性(案1及案2)。疾管署防疫醫師林詠青說明，個案為夫妻，4月19日至26日一同前往馬爾地夫旅遊，返台後案1於4月27日起陸續因發燒、喉嚨痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等症狀就醫，經醫院通報檢驗確診為茲卡病毒感染症；案2於5月1日亦出現症狀，並檢驗為確定病例。目前2名個案均已出院，同行者均無症狀；地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除，並給予個案衛教。

我國自2016年迄今共確診28例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家，分別為越南及泰國各6例、緬甸及馬來西亞各3例、菲律賓及馬爾地夫各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。2016年累計13例，2017年至2022年每年均為5例以下；今年個案係自2021年來首起。

▲茲卡病毒說明。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，鄰近之東南亞國家中，泰國疫情持續，今年截至第17週累計48例，高於去(2022)年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過7千例，以南美洲巴西逾6千例報告數為多，惟低於去年同期，瓜地馬拉、貝里斯疫情亦嚴峻。基於國內新增2例自馬爾地夫移入之茲卡病毒感染症病例，當地可能具環境暴露風險，疾管署自今年5月8日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），目前我國列為第一級注意(Watch)之國家有88國，列為第二級警示(Alert)國家有1國。

林詠青指出，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

茲卡病毒除可能透過病媒蚊、性行為與血液傳播，林詠青提醒，自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性之性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另請落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月。

疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。