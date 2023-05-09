「微型保險」保障資收個體戶　台南環保好貼心

▲台南市環保局持續與保險公司辦理「微型保險」，提供資收關懷個體戶涵括醫療、失能及身故等基礎保障，迄今已有348人次受益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

資收個體戶總是穿梭大街小巷，以撿收、變賣回收物維生，為避免過程中發生意外致生活陷困，台南市環保局持續與保險公司辦理「微型保險」，提供資收關懷個體戶涵括醫療、失能及身故等基礎保障，迄今已有348人次受益。



台南市環保局配合環保署關懷弱勢之政策，2019年推出資源回收關懷計畫，個體戶將撿拾到的回收物送至各區隊，後續由環保局以優於市價的價金收購，藉此照顧弱勢。

考量到個體戶多為經濟弱勢者，環保局與保險公司合作，自2022年開辦「微型保險」，提供資收關懷計畫的個體戶基礎保障，只要符合滿18歲以上至70歲的中(低)收入戶、身心障礙等，經審查通過後即可投保；如不幸發生意外事故或失能時，可即時提供保障與醫療費支付，避免遭受突發事故，對家庭經濟造成2次衝擊，投保內容包含意外身故失能其保險金為新台幣10萬元~30萬元，醫療費用1萬~3萬元等。

市長黃偉哲表示，資收個體戶是第一線的環保尖兵，也是資源回收體系中重要的一環，後續會依情況適時提供補助與裝備，例如反光背心、白米、口罩等關懷物品，讓這些個體戶得到關懷與照顧。