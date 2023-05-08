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社會 社會焦點 保障人權

車內放50萬停新竹巨城被偷！3000台車怎麼挑？網曝VIP關鍵密碼

▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲一名女網友將50萬放在車上遭竊。（圖／記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女網友6日前往巨城購物中心，因為粗心將50萬現金遺留在車上，沒想到再回過頭50萬已經不翼而飛，女網友將自己的經驗上網分享，也提醒其他人「貴重物品不要放在車上」。

該名網友說自己已經前往警局報警，調閱監視器已經鎖定犯嫌，懷疑對方可能是累犯，「但是，卻無法把他逮捕歸案…」她說自己又氣又難過，氣自己粗心，難過還款的救命錢遺失，尤其疫情過後賺錢不易，也呼籲其他網友不要將貴重物品放在車上。

▲巨城、汽車停車場。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼一般停車場(上)與VIP停車場(下)明顯感受不同。

▲巨城、汽車停車場。（圖／記者陳凱力攝）

新竹市警局證實接到報案，經調閱監視器鎖定犯嫌身分，全案進行偵辦中。網友好奇，「這50萬有味道嗎？車子那麼多怎麼知道」、「這小偷太厲害了，目視就知道車內有50萬，有用X光照射過？」、「那麼多車，怎麼只撬開妳的車？小偷聞到50萬的味道嗎？」、「感覺是知道有50萬在裡面」、「他怎麼那麼厲害，知道你車上有50萬，剛好就得手了」、「一偷就偷到50萬的現金？」、也有許多網友懷疑「可能是熟人」。

實際上巨城的汽車停車位近3000格、機車停車位近4000格，尤其假日期間，幾乎一位難求，其中汽車停車區還特別規劃了2F與B2的VIP專屬，每位VIP可綁定3台車號，進入VIP停車場時系統自動辨識放行，不過每次只能進一台綁定車號。

與一般停車樓層相比，VIP停車場更明亮、美觀，就連地板都特別平整特別新，VIP樓層中名車比比皆是，因此也有網友認為失主可能將車輛停在VIP區才被鎖定。

▲巨城VIP停車場。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼年度累積消費10萬元即可申請VIP，每位VIP可綁定3台車號，經自動辨識系統進入VIP專屬停車場。

▲巨城、汽車停車場。（圖／記者陳凱力攝）

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