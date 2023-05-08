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蔡天鳳案今日再開庭審7嫌！肢解凶宅沒人敢租　村民驚吐最新近況

▲▼蔡天鳳名媛碎屍案。（圖／翻攝自IG／蔡天鳳xxabbyc）

▲蔡天鳳今年2月遭殘忍殺害。（圖／翻攝自IG／蔡天鳳xxabbyc）

記者鄭思楠／綜合報導

香港時裝界名媛蔡天鳳被碎屍案震驚全港，該案至今累計有7人被捕，其中，死者蔡天鳳的前公公鄺球、前夫的大哥鄺港傑及前夫鄺港智3人被控謀殺罪。案件將於今、明日（5月8、9日）分別在九龍城裁判法院及區域法院提堂及提訊。據港媒報導，有房仲表示，凶宅及附近房屋都沒人敢租或買家洽詢，估計要數十年才能稍微平息。

據香港《大公報》報導，兇案發生至今已經2個多月，記者近日重返案發現場採訪，發現不少村民仍然驚魂未定，對陌生人尤其警惕。兇案村屋及附近單位均無租客、買家問津，有房仲直言，這宗案太轟動了，估計需至少數十年才能稍為平息。

報導提到，名媛蔡天鳳遭肢解烹屍，案件轟動全港。有消息指出，警方得以迅速展開行動，全城尋找蔡的下落，與演藝巨星郭富城的妻子方媛有關。方媛是蔡天鳳的閨蜜好友，蔡失蹤後，方十分憂心，將事件告知丈夫郭富城，郭即聯絡警隊高層求助。

《大公報》記者最近重返案發地點大埔龍尾村採訪，發現附近村民警戒心很重，有2名婦女一發現記者立刻質問，「你是誰？來這裡做什麼？」記者表明身分及來意，並按要求出示記者證後，她們才放下戒心說，「發生這起案件後，我們都提高警覺，怕再有陌生人進來作犯法的事，現在好多戶都在陽台上裝攝影機了。」

另一名住在命案現場附近的陳先生透露，現在村民仍不敢走近凶案地，出入都會刻意繞路走，附近還有租戶未搬回來住，甚至有少數租戶已搬走，包括案發房屋2樓的住客。

▲▼蔡天鳳慘遭分屍，案件現場。（圖／路透社）

▲案件現場。（圖／路透社）

該案發生於今年2月21日，活躍於時裝界的28歲名媛蔡天鳳突然失蹤，警方3日後（2月24日）在香港大埔大尾篤龍尾村發現其遺體遭人肢解及烹煮。

香港警方至今拘捕了7人，包括死者前公公鄺球（65歲）、前夫的大哥鄺港傑（31歲）及前夫鄺港智（28歲）3父子，他們被控謀殺罪；前家姑李瑞香被控妨礙司法公正罪，前公公的情婦伍誌榮（容容，47歲）、鄺港智友人遊艇公司職員林舜（41歲）及潘巧賢（29歲）被控協助罪犯。

2月27日，鄺球、鄺港傑、鄺港智以及李瑞香由警車押送至九龍城裁判法院首度提堂。案件於5月8、9日分別在九龍城裁判法院及區域法院提堂及提訊。

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