拍螢火蟲驚見半截人形！毒蛇環繞...攝影師：2年前同地點看到阿飄

▲ 上山拍螢火蟲卻意外拍到靈異照片 。（圖／王三華提供）

記者翁伊森／嘉義報導

不少人到戶外野拍的時候，不僅可以拍出美麗畫面，有時候也會拍到無法敘述的靈異畫面。嘉義生態達人暨攝影師王三華在臉書發文，提到自己日前去交力坪至水社寮的鐵道區段拍螢火蟲，意外拍下靈異畫面。有網友回應「應該是阿飄太顯靈了、真的半截！」、「很清楚餒~」、「你的照相機畫數太優了吧，拍的無敵清楚」、「會不會是曝光過度」。

王三華的影像中，只見背景滿是螢火蟲飛舞，但有一白色上身的「半截側面人形」出現在照片中央，讓他當下唸經並向對方致意「對不起冒犯了」，馬上收拾器材離去，他表示自己真的有被嚇到！

王三華表示，怕干擾到阿飄，得罪祂，因為之前帶媒體去拍鬼屋，忘了先向祂們打招呼，回來連續發高燒10天，檢驗不出病，後來醫生要他放假、去大廟拜拜才好轉，對他來說他是不怕，但不想與祂有衝突。

王三華回憶起2年前去交力坪與水社寮間森林鐵道路段拍螢火蟲，當時就曾看到1女男2「阿飄」，對方面無表情，看起來沒有惡意，當時他低聲致意「抱歉冒犯了」就離開，2年後同樣再度前往，雖沒看到「阿飄」，但卻拍到疑似「阿飄」入鏡，同時周邊還有雨傘節、龜殼花與赤尾青竹絲等毒蛇，讓他急忙念經，拍完一張收起相機就馬上離開，特殊的經驗讓他印象深刻。