黃曙光曝首艘「國造潛艦」9月下水：先武裝自己備戰才能避戰

▲總統府「國造潛艦專案小組」召集人黃曙光，在海洋大學進行「海權與潛艦」主題演講。（圖／網友呂典哲提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

國家安全會議諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光，4日、5日先後前往海洋大學與中山大學，以「海權與潛艦」為主題進行演講。黃曙光在4日的海洋大學演講，首度證實國造潛艦首艘原型艦將於9月下水，並預計明年3、4月有機會隨艦出海督導海上測試任務，也在演講中重申「絕對要先武裝好自己，因為要備戰才能避戰。」

黃曙光「海權與潛艦」的主題演講內容，大致提及「國造潛艦」、「台海防衛戰略」、「不對稱作戰發展」等議題。

關於「台海防衛戰略」黃曙光在演講中表示，因台灣位於第一島鏈中央的關鍵戰略位置，最好的策略絕對不是硬碰硬地正面對抗；在「敵強我弱」的狀況下，如何以小博大？關鍵就是採取守勢防衛，一方面在國際外交上結盟民主國家，形成印太戰略聯盟來共同對抗；另一方面就是提升自我防禦能力，加強軍備。

黃曙光提及「潛艦國造」議題時強調，與其讓潛艦購置權控制在其他國家手上，不如操之在己，首艘國造潛艦可望於今年9月下水，台灣一定要自我發展遠程精準打擊飛彈、國造潛艦、水下載具、飛彈快艇、水雷、中長程飛彈及布雷車等戰力，保護石油與戰略物資運補的生命線，「絕對要先武裝好自己，因為要備戰才能避戰。」

黃曙光指出，潛艦的重要性其實早自李登輝總統時代就已提出；當時計畫向國外購買，但由於各種外交軍事角力未能如願，直至馬英九總統卸任前提出潛艦國造，再經現任的蔡英文總統付諸執行，交由得標的台船公司進行國造潛艦，依其進度可望於今年9月下水。

黃曙光提及「不對稱作戰發展」的議題，則是舉巨人歌利亞和牧羊人大衛為例，說明在不對稱的戰力下必須採拖延、迂迴及結盟策略，要保存戰力，以守勢拖垮對方的攻勢，越消耗、越持久、越拉長戰線，對我方越有利；以時間換取空間，才有機會避其鋒而擊其弱。