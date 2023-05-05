南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講　明萬丹萬惠宮登場

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉6日上午萬丹鄉萬惠宮開講 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講」明(6)日上午10時在屏東縣萬丹鄉萬惠宮(媽祖廟)前開講，由2022年分別代表國民黨參選台南市長的謝龍介、高雄市長柯志恩及屏東縣長蘇清泉3人擔網主講。

另邀請台北市議員李明賢、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員邱宇軒、屏東縣議員黃明賢助講。

其中蔡宗豪僅26歲是台南市最年輕議員，2022年首度參選，即拿下第3高賺當選，跌破不少人眼鏡。他的父母是上班族，家中獨子的他相當懂心，就讀大學即半工半讀完成學業。

大學畢業後，從事保險業務員，閒暇多數免費指導學生練習吉他、電吉他、烏克麗麗等樂器，有的學生因此喜歡上音樂，就讀大學音樂系。這次南下屏東，分享他斜桿人生的選舉經驗及對臺灣政治期許。

蘇清泉服務處表示，有鑒於長年南台灣在地就業機會少，且經濟發展遠不如中北部縣市，加上明年初總統大選，國民黨必續強化南台灣的基層經營，蘇清泉、謝龍介與柯志恩三位特別合體，配合年輕有勁巷議員，希望能為國民黨穩住南部去年9合1大選的成果，進而能在總統大選發揮關鍵的力量，讓國民黨重回執政黨，真正為民眾帶來好日子。