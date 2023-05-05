　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講　明萬丹萬惠宮登場

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉6日上午萬丹鄉萬惠宮開講 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲謝龍介、柯志恩、蘇清泉6日上午萬丹鄉萬惠宮開講 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講」明(6)日上午10時在屏東縣萬丹鄉萬惠宮(媽祖廟)前開講，由2022年分別代表國民黨參選台南市長的謝龍介、高雄市長柯志恩及屏東縣長蘇清泉3人擔網主講。

另邀請台北市議員李明賢、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員邱宇軒、屏東縣議員黃明賢助講。

其中蔡宗豪僅26歲是台南市最年輕議員，2022年首度參選，即拿下第3高賺當選，跌破不少人眼鏡。他的父母是上班族，家中獨子的他相當懂心，就讀大學即半工半讀完成學業。

大學畢業後，從事保險業務員，閒暇多數免費指導學生練習吉他、電吉他、烏克麗麗等樂器，有的學生因此喜歡上音樂，就讀大學音樂系。這次南下屏東，分享他斜桿人生的選舉經驗及對臺灣政治期許。

蘇清泉服務處表示，有鑒於長年南台灣在地就業機會少，且經濟發展遠不如中北部縣市，加上明年初總統大選，國民黨必續強化南台灣的基層經營，蘇清泉、謝龍介與柯志恩三位特別合體，配合年輕有勁巷議員，希望能為國民黨穩住南部去年9合1大選的成果，進而能在總統大選發揮關鍵的力量，讓國民黨重回執政黨，真正為民眾帶來好日子。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天返家
櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟1000元落跑
國際會議打起來！　兩國代表狂揍扭打
國道緩撞車又挨撞！　白車「盲駕」直衝車頭爛毀
超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓
快訊／郭台銘宣布辦4場大型造勢！　北中南都有
快訊／新北20多歲男22F社區墜下　頭部重創、全身骨折亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

台南市勞工局結合市級總工會　協助生活困境弱勢職災勞工家庭

南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講　明萬丹萬惠宮登場

竹市YouBike破百站！升級2.0再增30站　新舊系統無痛借還車

台東「首惜廚師」競賽說明會　即日開放網路免費報名

感恩母親節　南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

新冠降為第四類傳染病　台東縣府籲民眾落實防疫措施

屏東縣政府提供294暑期工讀職缺　5／8起網路報名

台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

台南市勞工局結合市級總工會　協助生活困境弱勢職災勞工家庭

南台灣鐵三角-翻轉台灣廟口開講　明萬丹萬惠宮登場

竹市YouBike破百站！升級2.0再增30站　新舊系統無痛借還車

台東「首惜廚師」競賽說明會　即日開放網路免費報名

感恩母親節　南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

新冠降為第四類傳染病　台東縣府籲民眾落實防疫措施

屏東縣政府提供294暑期工讀職缺　5／8起網路報名

台南新化老街「科技執法」有解！　裝卸貨停車格畫好了

能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

陸女coser拍到一半被警帶走！宅男們一路跟到派出所外

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

叭噗叭噗！宜蘭蘇澳古早味叭噗冰店、3球只要50元銅板價超實惠

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

整理花圃見「米白發泡劑」附著薄荷葉　他揭真實身分急勸：快移除

阿滴「手肘腫成包子」以為蜂窩性組織炎！緊急就醫傻眼：完全沒想到

射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

嘉義回收場大火　千萬救火車現身

南投、彰化及雲林開放濁水溪流域漂流木撿拾

台南新化老街「科技執法」有解！

高雄歷經600天沒下雨！水利局：5月底供水無虞

桃園觀光旅宿+青銀共創亮點場　5/12徵才

2022-2023桃園城市紀錄片　得獎名單揭曉

基北北桃1200月票　凌濤：應力爭補助9成

南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

桃園南區行政中心設置地點　黃敬平提建議

台南消防廉政大躍進！

南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

生力軍挹注　台東縣府舉辦新進公務人員講習

南台灣鐵三角　萬丹萬惠宮開講

派出所全是小學生！體驗警察生活超興奮

更多熱門

相關新聞

將為日本草莓農藥解套　她轟食藥署「該換人做看看了」

將為日本草莓農藥解套　她轟食藥署「該換人做看看了」

多次被驗出農藥違規的日本草莓，在好市多、微風超市、唐吉訶德有販賣紀錄，不過日方已向食藥署申請，放寬管制2款農藥殘留量，食藥署也證實最快2周內將預告。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（4）日痛批，日本進口草莓過去幾乎每週都被驗出農藥殘留違規，就因為去年日本交流協會施壓，食藥署就選擇默不吭聲，「甚至即將為此修法放鬆兩款國內草莓禁用的農藥管制，這是什麼邏輯？」

男騎車散心沒回家！警科技協尋找到他

男騎車散心沒回家！警科技協尋找到他

屏東偏僻道路反射鏡赫見彈痕　疑歹徒試槍

屏東偏僻道路反射鏡赫見彈痕　疑歹徒試槍

勞保會不會倒？政府承諾繼續撥補　柯志恩驚爆「5年後一樣破產」

勞保會不會倒？政府承諾繼續撥補　柯志恩驚爆「5年後一樣破產」

勞工成最好欺負的一塊？柯志恩揭數據　52年次後領不到勞保年金

勞工成最好欺負的一塊？柯志恩揭數據　52年次後領不到勞保年金

關鍵字：

南臺灣廟口開講謝龍介柯志恩蘇清泉萬丹萬惠宮

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面