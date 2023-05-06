「松湖變電站」獲市府核發建照　許淑華曝完工時程

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對台北東區、南港、內湖區近年超過20件重大開發案，受限於電力供應不足而被限電，影響區域發展。民進黨台北市議員許淑華6日表示，為解決此問題，松湖變電站經過20年的延宕終於獲得市府核發建照，預定114年完成臨時變電所，118年完成整棟多功能變電所，未來還將結合天空步道、觀景平台等設計，提供市民一個休閒場所。

許淑華指出，台北東區、南港、內湖近幾年有超過20件重大開發案，都受限於電力供應不足而被限電，讓區域發展被受限。不過，經過她不斷奔走爭取，延宕超過20年的松湖變電站終於獲市府核發建照，台電預定114年完成臨時變電所、118年整棟多功能變電所完工，未來也將結合天空步道、觀景平台等設計，讓市民多一個休閒場所。

許淑華強調，松信區的限電是因台北東區到新北汐止，都僅靠汐止超高壓變電站承擔供電。早在2019年，汐止變電站的平均利用率就已逼近80%的安全設計，松信區的快速發展，更突顯松湖變電站的急迫性。

許淑華補充，這也是她持續爭取松湖變電所，實際解決松信缺電危機的原因，「不需要什麼一縣市一核電廠，更不需要解決『核廢料放你家放我家』的問題。」