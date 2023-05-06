「竹北天坑」成孤兒！居民自救發起聯署　4小時逾千人響應

記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」第十天，不止掉坑的特斯拉求償無門，就連天坑社區住戶也成為孤兒。社區住戶發起陳情活動，要召集所有關心天坑的竹北人加入，提出4點訴求，要求縣政府醒醒看看百姓，不要棄百姓於水生火熱中視而不見。

▲竹北天坑發生至今已經第10天，目前為止天坑仍無法回填。（圖／讀者提供）



陳情書內提到，「豐采520」建案工地自111年6月開始施工至今，周邊道路連續發生5次重大坍塌事件，甚至於人口密集區的勝利二路與莊敬六街2度發生車輛掉坑的恐慌事件。居民憂心是否因「豐采520」建案長年大量體及深開挖與密集抽排地下水導致鄰近地質產生變化，影響周圍建物安全。

▲▼天坑受災戶發起聯署，要求縣政府正式居民的居住安全，不要將建商利益視為優先考量。（圖／記者陳凱力攝，下同）





居民提出4項訴求：

一﹑「豐采520」建案周圍重新進行多點地質鑽探：由新竹縣政府即刻成立專案小組，針對「豐采520」建案周圍重新進行多點地質鑽探，比對今昔地質變化。

二、「豐采520」建案周圍開挖深度3倍之水平距離內之建築物進行結構安全鑑定，並比對過去鄰房現況鑑定報告與歷年施工觀測報告。

三、針對問題區域儘速完成安全改善，並經第三方公正單位驗證以上第一、二點所述之檢測出問題區域，新竹縣政府須責成業者儘速改善，待全數確認安全無虞後，始得依據同意業者復工。

四、以最高安全標準審核復工申請，並後續列管監測至少10年。

▲▼居民表示，自從對面建案「豐采520」開始動工後，社區外圍陸續出現裂痕，目前裂痕已經幾乎圍繞社區外圍一圈，嚴重的縫隙甚至可以插入一根手指頭。

今日大批居民向《東森新媒體ETtoday》記者表達憤怒，一名曾經是520自救會的成員說，當時要求建商以連續壁工法及退縮，甚至當時的教授、環評委員也認同，最後不知道為什麼還是被打壓，她說「最後一次自救會的時候(結果公布)，我們真是相擁痛哭」不曉得為什麼明知危險還要這樣對我們。

另一名520自救會成員也表示，家人長期處在沙塵暴中，生活品質真的不是很好，(建商)從一開始說只要挖地下3樓、地上13樓，但現在變成地下6樓、地上32樓。該名住戶說，自己並非阻饒地方發展，但是真的非常害怕，尤其聽到地下含沙成分很高，真的非常焦慮。

▲▼居民說，對於建案動工後至今的種種感到很害怕，不斷停工、復工、停工、復工，政府單位應負起責任。

住戶不滿，建商只以自己的財務作為考量，絲毫不顧慮住戶安危，「如果繼續蓋下去，也交屋了，最後真的倒了，那我們怎麼辦，要跟誰索賠？」、「到底為什麼他可以一直停工、復工、停工、復工，到底是誰讓他復工的，難道都不用府起政治責任嗎？」要求縣政府顧慮居民安全，而不是以建商利益作為優先考量。

住戶激動的說，「希望新竹縣政府能夠特別要求(建商)，不准再塌，如果再坍的話我們真的要將豐邑建設翻過來」。

社區發言人安德生表示，這次的連署行動對象不止社區居民，只要是關心這個議題的民眾都可以參加，上午8點連署連結透過住戶在Line、FB等社群不斷號召轉發，獲得非常好的迴響，社區400戶、超過1000多人，連結一發出就破百人參與，兩的小時收到五百多人填單，截至中午十12點半，已經超過1000人回響。

▲▼社區外圍龜裂幾乎圍成一圈，其中停車場中的其中一個花圃更是嚴重傾倒。

▲▼聯署書訴求。（圖／讀者提供）