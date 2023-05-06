岡山死亡車禍！鄰居聞砰一聲巨響　驚恐還原現場：3人躺地動都不動

▲高雄岡山死亡車禍現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、陳韻如／高雄報導

高雄市岡山區今（6日）上午發生一起死亡車禍，22歲陳姓男子開車失控打滑撞對向轎車後，又撞擊2機車，造成1死2傷。據附近鄰居表示，他們先聽到轟然巨響，接著看見車殼碎片噴飛進一旁宮廟，他們嚇得趕緊外出查看，就看見3名女子倒地一動也不動，當場嚇壞。初步調查，肇事的駕駛為第八軍團陸軍裝甲564旅下士，至於詳細肇事原因仍待釐清。

透過監視器畫面可以看到，陳男右彎時疑似車速過快，衝到對向車道後緊急往回拉，但又因拉回角度過多，險衝出路肩，再次拉回後又失控擦撞自小客車，接著失控打滑再次撞擊到對向2輛機車，造成其中黃姓女騎士當場無生命跡象，緊急送醫後仍傷重不治，另外陳姓女騎士及呂姓女乘客送醫急救中。

▲肇事駕駛為564旅下士。（圖／記者陳宏瑞攝）

據附近宮廟人員表示，他們當時正在廟內泡茶聊天，突然一聲轟然巨響，接著就看到車殼碎片噴飛進廟內，騎士也噴飛倒臥路中，他們嚇得趕緊外出查探，就看見3名傷者躺地一動也不動，其中一人當場失去呼吸心跳，他們嚇得趕緊拿出雨傘幫忙遮陽，而恰巧還有一名醫師經過，立即上前急救，整個過程他們想到都還心有餘悸。

初步了解，陳男為第八軍團陸軍裝甲564旅下士士官，疑似剛放假開車離開營區，沒想到就發生事故，造成1人死亡，而陳男並無酒駕情勢，但詳細的事發原因仍有待警方進一步調查釐清。

▲附近鄰居見狀趕緊上前協助救援，並拿傘幫忙遮陽。（圖／記者陳宏瑞翻攝）