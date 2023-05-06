北市下架7千公斤A肝莓！衛生局：還沒人通報不適　77業者稽查結果曝

▲好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」。（圖／食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

好市多爆A肝莓果風波，北市衛生局今（6）日公布最新調查狀況，北市內湖、北投分店的莓果產品全數下架，問題產品科克蘭冷凍三種綜合莓總計下架7千公斤、3928包，另有民眾退貨2千公斤，退貨部分還會持續增加；5/3起抽驗北市實體通路冷凍莓果，有6樣產品送驗中。另調查北市品牌業者有77家使用莓果，都沒有用到科克蘭相關產品。

美式賣場好市多112年3月27日自智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（有效日期2023/09/19，規格：1.81 kg/包）」產品，經衛生福利部食品藥物管理署會同高雄市政府衛生局抽驗並於4月28日發布檢出A型肝炎病毒；另又於邊境查驗發現美國冷凍藍莓也驗出A肝病毒陽性，已經全面要求好市多回收冷凍莓果類產品，暫停輸入報驗。

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北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，目前相關消費爭議、身體不適案件都暫無通報；另衛生局已於上周末查核，好市多內湖及北投分店的莓果產品已經全數下架，問題冷凍綜合莓目前累計應回收批次及同款其他批次下架量共計7,070.4公斤(計3,928包)，退貨量共計2,073公斤，問題藍莓還在統計中。

有關食品及餐飲業稽查，已查核本市106家餐廳、飲料店、麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次之產品；112年5月3日起抽驗網路及臺北市實體通路販售之冷凍莓果產品，截至112年5月5日已抽樣6件產品送驗。

▲至好市多查核確認冷凍莓果類產品下架情形。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局第一時間也搜尋北市食材登錄平台334家品牌業者(近9,800家門市)，查有77家業者有使用347項莓果相關產品，皆未發現上述產品；衛生局亦同步通知本市相關公（工）協會商品回收訊息，通知會員停止使用違規產品。

北市政府法務局於112年5月4日邀集衛生局及轄內好市多內湖店、北投店至北市府討論，並要求業者就保障消費者權益相關事宜，應更主動積極辦理，包含：1. 研議針對購買相關批號之藍莓或綜合莓紀錄的消費者應增列其他退費方式。2. 消費者若經醫生評估，確實有需要進行醫療行為部分，好市多應負責全部賠償責任。3. 就銷售紀錄中有購買相關產品的會員，仍應提出適當補償，以展現企業社會責任，體現對會員的照顧。

北市政府衛生局呼籲預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生，預備食品前及進食前要洗手，如廁後要沖廁及用肥皂洗手，所有食品都應清洗乾淨並澈底煮熟，避免生食，A型肝炎病毒怕熱，只要用85℃加熱60秒就可以使其不活化。

外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所；A型肝炎的潛伏期約15～50天，平均為28～30天，如有發現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師是否有食用相關疑義產品之飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。