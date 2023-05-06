　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市下架7千公斤A肝莓！衛生局：還沒人通報不適　77業者稽查結果曝

▲▼好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」。（圖／食藥署）

▲好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」。（圖／食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

好市多爆A肝莓果風波，北市衛生局今（6）日公布最新調查狀況，北市內湖、北投分店的莓果產品全數下架，問題產品科克蘭冷凍三種綜合莓總計下架7千公斤、3928包，另有民眾退貨2千公斤，退貨部分還會持續增加；5/3起抽驗北市實體通路冷凍莓果，有6樣產品送驗中。另調查北市品牌業者有77家使用莓果，都沒有用到科克蘭相關產品。

美式賣場好市多112年3月27日自智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（有效日期2023/09/19，規格：1.81 kg/包）」產品，經衛生福利部食品藥物管理署會同高雄市政府衛生局抽驗並於4月28日發布檢出A型肝炎病毒；另又於邊境查驗發現美國冷凍藍莓也驗出A肝病毒陽性，已經全面要求好市多回收冷凍莓果類產品，暫停輸入報驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，目前相關消費爭議、身體不適案件都暫無通報；另衛生局已於上周末查核，好市多內湖及北投分店的莓果產品已經全數下架，問題冷凍綜合莓目前累計應回收批次及同款其他批次下架量共計7,070.4公斤(計3,928包)，退貨量共計2,073公斤，問題藍莓還在統計中。

有關食品及餐飲業稽查，已查核本市106家餐廳、飲料店、麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次之產品；112年5月3日起抽驗網路及臺北市實體通路販售之冷凍莓果產品，截至112年5月5日已抽樣6件產品送驗。

▲▼至好市多查核確認冷凍莓果類產品下架情形。（圖／北市衛生局提供）

▲至好市多查核確認冷凍莓果類產品下架情形。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局第一時間也搜尋北市食材登錄平台334家品牌業者(近9,800家門市)，查有77家業者有使用347項莓果相關產品，皆未發現上述產品；衛生局亦同步通知本市相關公（工）協會商品回收訊息，通知會員停止使用違規產品。

北市政府法務局於112年5月4日邀集衛生局及轄內好市多內湖店、北投店至北市府討論，並要求業者就保障消費者權益相關事宜，應更主動積極辦理，包含：1. 研議針對購買相關批號之藍莓或綜合莓紀錄的消費者應增列其他退費方式。2. 消費者若經醫生評估，確實有需要進行醫療行為部分，好市多應負責全部賠償責任。3. 就銷售紀錄中有購買相關產品的會員，仍應提出適當補償，以展現企業社會責任，體現對會員的照顧。

北市政府衛生局呼籲預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生，預備食品前及進食前要洗手，如廁後要沖廁及用肥皂洗手，所有食品都應清洗乾淨並澈底煮熟，避免生食，A型肝炎病毒怕熱，只要用85℃加熱60秒就可以使其不活化。

外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所；A型肝炎的潛伏期約15～50天，平均為28～30天，如有發現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師是否有食用相關疑義產品之飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／士官撞車釀1死2傷　八軍團回應了
20歲帥兒考上「伯克利音樂學院」！　女星樂喊：爸媽替你高興
驚悚畫面！義消副小隊長捲車底　爆頭慘死
王思佳被爆拿假包！　超嗆8字發聲了
分局長到職3個月被連帶處分！　群警抱屈
周杰倫開唱破紀錄！　爬牆、包遊艇場外驚人畫面曝
16歲天才跳級生！185間大學搶著要　最終志願出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航羅馬班機取消！無法取得合規氧氣瓶　「旅客改搭其他航班」

翻出老公「上酒店1晚噴2萬」　她不敢離婚！原因崩潰了

賠償方案未出爐！台中市政怒了　要求好市多「購買者免費打疫苗」

中州科大7月停辦！261名學生安置到4校　退場基金墊付1.2億創新高

立夏烤焦！台東大武再飆39.7度　11縣市高溫警示

水泥車跨雙黃線「逆向又超速」！騎士急閃：差點跟5歲女兒被收掉

北市下架7千公斤A肝莓！衛生局：還沒人通報不適　77業者稽查結果曝

立夏熱爆！台東大武中午飆破39度　「今年迄今最高溫」

好市多聲明惹怒醫！蘇一峰怒嗆：敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？

女高中生吃藏壽司「開蓋不拿餐」爽玩迴轉台壽司！事後還不承認

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

華航羅馬班機取消！無法取得合規氧氣瓶　「旅客改搭其他航班」

翻出老公「上酒店1晚噴2萬」　她不敢離婚！原因崩潰了

賠償方案未出爐！台中市政怒了　要求好市多「購買者免費打疫苗」

中州科大7月停辦！261名學生安置到4校　退場基金墊付1.2億創新高

立夏烤焦！台東大武再飆39.7度　11縣市高溫警示

水泥車跨雙黃線「逆向又超速」！騎士急閃：差點跟5歲女兒被收掉

北市下架7千公斤A肝莓！衛生局：還沒人通報不適　77業者稽查結果曝

立夏熱爆！台東大武中午飆破39度　「今年迄今最高溫」

好市多聲明惹怒醫！蘇一峰怒嗆：敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？

女高中生吃藏壽司「開蓋不拿餐」爽玩迴轉台壽司！事後還不承認

傳美國政府將提供5億美元軍援　陳建仁：維持自衛能力相當重要

華航羅馬班機取消！無法取得合規氧氣瓶　「旅客改搭其他航班」

「法拉利首款休旅」訂單排到2025年　第1季銷量、淨利潤雙成長

翻出老公「上酒店1晚噴2萬」　她不敢離婚！原因崩潰了

快訊／士官駕車打滑釀1死2傷　八軍團：通令各單位加強行車安全教育

隊長叫不出朴寶劍、金宇彬！　SEVENTEEN《出差十五夜》真的吵起來

到底5萬還6千？2男樓梯間互毆　打累了「坐地休息等警察」

林心如露營過夜「被熱醒」！　早晨爆氣全被拍...狼狽到生無可戀

「挖呀挖老師」被傳挖到幾套房　本人無奈：不想被人利用賺錢

孫大千再槓朱立倫！不敢宣示反酒駕反抄襲　怒批：難道不是放水？

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

澳男誤食老鼠藥　護理人爆「女友」內幕

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

台灣麥當勞官方證實！逢甲店29日熄燈

今彩539頭獎一注獨得！爽抱走800萬

超商取包裹「見1串數字」笑了！一票人都收過：別領

國中畢業買不起7200元棺材葬父　最後他成台灣湯屋始祖

外國人狂吹捧「1小吃」！網曝關鍵：台灣獨有

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

超商今天美式、拿鐵買6送6！

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

工人遭浪犬咬傷大復仇　虐殺4幼犬

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

趁妻子懷孕出軌！男星毀10年「憔悴現況曝光」

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

澳男誤食老鼠藥　護理人爆「女友」內幕

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面