基隆偵查佐開車把路人撞骨折！酒測值竟達0.51　分局長遭連坐罰

▲基隆市警三分局。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市警三分局偵查隊蘇姓偵查佐酒駕，把一名路人撞到骨折送醫，事後蘇員酒測值達0.51毫克，全案訊後也依公共危險罪嫌將他送辦。警三分局表示，經開會後楊姓分局長自請處分，記申誡1次；蘇姓偵查隊長記過一次；蘇員本人則被記1大過拔牌，改調二分局派出所擔任制服警察。

這起案件發生在4日晚間，蘇員當日值夜勤（晚上8點至隔天上午8點），而他4日上午8時下班先到醫院健檢，返家後獨自飲酒助眠，睡醒便又開著車出門上班，但沒想到卻在行經七堵區明德一路及崇智街口時，撞上一名違規穿越馬路的薛姓男子，薛男當場倒地不起，左腳掌還疑似遭蘇員車輛輾過。

▲▼蘇員肇事路口。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消獲報到場，緊急將薛男送醫救治，而他因左腳掌小指骨折，緊急開刀救治，目前仍在醫院觀察中。

據悉，蘇員肇事後，該分局蘇姓偵查隊長及楊姓分局長立刻趕到現場，並依規定對蘇員進行酒測，沒想到酒測值竟達0.51毫克，當場將蘇員依酒駕現行犯逮捕。蘇員事後表示，原以為自己睡一覺就會退酒，才會開車上路，沒想到途中竟肇事撞人，也讓他懊悔不已。

事件發生後，蘇員的張姓小隊長親自將他押至地檢署複訊，而檢方認為蘇員並未肇事逃逸，也無逃亡可能，諭知無保請回。

▲蘇員。（圖／翻攝當事人臉書）

對於此事的發生，三分局召開會議，其中楊姓分局長自請處分，記申誡1次；蘇姓偵查隊長記過1次；蘇員本人則被記1大過拔牌，改調二分局派出所擔任制服警察。