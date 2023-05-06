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國中畢業買不起7200元棺材葬父　最後他成台灣湯屋始祖

在飯店業超過40年的吳中和，曾成功打造北投春天、春秋烏來等酒店。他最新代表作是具5星飯店質感與民宿溫度的了了礁溪。

▲在飯店業超過40年的吳中和，曾成功打造北投春天、春秋烏來等酒店。他最新代表作是具5星飯店質感與民宿溫度的了了礁溪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

宜蘭礁溪是溫泉旅宿業的1級戰區，2021年才低調開幕的「了了」，建築外觀由竹子籠罩，一直是網路熱門話題。受委託負責營運管理的春秋國際董事長吳中和，入行逾40年，老牌5星級溫泉酒店北投春天及春秋烏來，也都由他一手打造。

出身貧苦的吳中和，僅初中畢業，發願要成功，認為唯有實力才能維護尊嚴。當憲兵時鍛鍊出凡事力求高標的做事態度，曾是震旦行、萬達汽車的冠軍業務員。28歲借錢開星辰飯店，為他賺進第一桶金，也讓他下決心要做出更高規格的飯店。

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他有過不少代表作，但也經歷飯店轉換業主，被迫離開的失落。對於人生的起落，他從容自處，就像他打造的飯店，都有優雅卻堅實的DNA。

雖然位在溫泉飯店早已飽和的宜蘭礁溪公園路上，獨樹一格的「了了」，即使房價不便宜，一開幕仍因太過搶手、難訂，被誤以為是採會員制。而了了敢開在一級戰區，除了這塊地的業主是宜蘭在地望族林家，由林家長媳、橘之鄉創辦人洪美芳擔任董事長、底氣十足外，受委託營運管理的春秋國際董事長吳中和，在飯店業更有累積超過40年的實力。 談到與春秋國際的合作，洪美芳說，緣分之外，主要也是雙方理念一拍即合。宜蘭媳婦洪美芳是學者出身，在地營商，思考更多的是能帶給家鄉什麼。

以洞穴為概念的餐廳habitat（棲息地），午後的自然光影下，散發緩慢舒適感。

▲以洞穴為概念的餐廳habitat（棲息地），午後的自然光影下，散發緩慢舒適感。

「這行業就是三方合作，土地、資金、經營管理。」幾乎沒有受訪過的吳中和，其實在業界成名甚早，他是中小型商旅星辰連鎖飯店創辦人，後來因為替前皇普建設董事長段津薪打造了北投春天酒店一戰成名。2001年一晚住宿1萬6千元起跳的春秋烏來，更改變了當年烏來休閒飯店的生態。1泊2食還有「湯屋」這2個字，都是他率先引用的。

只有初中畢業的吳中和，自幼就發願要成功，「成功不一定是賺錢，但賺錢一定要成功。」他出身桃園貧困的大家族，父親早逝，家裡窮到沒錢幫父親買棺材，「一口棺材7,200元我們買不起，就挨家挨戶跟親戚、鄰居借錢…」談到這段往事，吳中和不禁哽咽起來。

帥氣挺拔的吳中和是憲兵出身，更訓練出高標準的自我要求。（春秋國際提供）

▲帥氣挺拔的吳中和是憲兵出身，更訓練出高標準的自我要求。

中學畢業後，他曾到工廠當學徒5、6年，後來當憲兵鍛鍊出嚴格的自我要求，也提升了眼界。年輕時外型帥氣挺拔的吳中和，退伍後以初中學歷，破例進到震旦行工作，曾是震旦行及萬達汽車的業務冠軍。後來他見一個開賓士的客戶，看起來事業有成，便問他做哪行，「他說他開賓館，我當時心裡就想改行。」

吳中和（右）曾是震旦行的超級業務員，當年與震旦行創辦人陳永泰合影。（春秋國際提供）

▲吳中和（右）曾是震旦行的超級業務員，當年與震旦行創辦人陳永泰合影。

一次失業，他騎著摩托車在台北街頭到處轉，看到金山南路一處即將蓋好的大樓，沒錢沒背景的他，竟大膽敲門進去問工務主任此處準備做什麼？並請主任幫忙遊說房東讓他租下整棟做旅館。「我借了幾百萬元，再找股東合夥，就開了星辰飯店，那時搭上台灣經濟起飛，酒店拚命開，喝完酒的人要睡覺、要約會，我們這種可以休息的中小型商旅生意就特別好。替我賺到人生第一桶金。我算少年得志，28歲也開賓士車了！」

每次說到事業的轉捩點，吳中和除了說是自己做事認真之外，也謙稱是運氣、是時機，更不時感念每個階段的貴人。「我的義父董建中也是我的貴人，他曾是北市警察局督察長。我跟隨他去日本超過40次。」也就是在那時，吳中和有機會考察了全日本最好的飯店，成了他日後打造北投春天及春秋烏來的養分。

了了礁溪希望旅客能體驗慢生活。

▲了了礁溪希望旅客能體驗慢生活。

80年代，他看好廢娼十年後的北投即將谷底翻升，說服彼時想轉型的皇普建設董事長段津薪投資蓋飯店，「我帶所有設計師、建築師去日本看我喜歡的飯店，把最好的元素都集中在這裡，快蓋好的時候，大家很好奇，有人說是高檔養老院，還有人說是楊麗花的別墅。」

「我們想了幾百個名字才想出『春天酒店』，但段津薪說，這個不行啊，北投本來就風化了，怎麼還給它『春』！」吳中和解釋，春天有沒落的北投將重新發芽的意涵，「我們開幕時，只讓一家大報做獨家專訪，營造高級神祕感，但初期還是有人進來說要叫小姐。」

了了的餐廳habitat會因應時節推出限定菜單，選用宜蘭盛產的海鮮或蔬菜入菜。

▲了了的餐廳habitat會因應時節推出限定菜單，選用宜蘭盛產的海鮮或蔬菜入菜。

白手起家的吳中和（左），行事作風親切卻一絲不苟，他笑說自己沒有灰色地帶，對錯分明。

▲白手起家的吳中和（左），行事作風親切卻一絲不苟，他笑說自己沒有灰色地帶，對錯分明。

北投春天後來一炮而紅，只是隔年就被業主當成最值錢的鑽石賣掉…吳中和是如何面對失落，又如何一次次在飯店業創造價值，詳盡報導請點以下連結：【職場人語】高標慢哲學　春秋國際飯店營運董事長吳中和專訪

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