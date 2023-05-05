快訊／A肝莓果連爆　高市衛生局下令好市多：全面回收冷凍莓果

▲高雄市衛生局除了重罰好市多750萬，也勒令好市多立即全面回收所有冷凍莓果類產品。（圖／翻攝食藥署）

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

美式賣場好市多（Costco）爆出食安問題，其販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒。對此，高雄市衛生局5日已針對好市多加重裁罰750萬，同時勒令好市多立即全面回收「已售出及仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品」，以維護消費者食用安全。

高雄市衛生局5日晚間表示，衛福部食藥署近日於邊境查驗，以及衛生局人員後續於市場抽驗好市多輸入之產品，有多件驗出A型肝炎病毒陽性，由於好市多商業登記所在地在高雄市，衛生局已勒令好市多基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。

對此，好市多表示，「關於主管機關之處置，好市多會持續溝通和積極配合主管單位的指示處理，相關處置說明則以主管機關公佈為主。」

好市多透露，目前約4.2萬名會員購入問題產品，但目前消基會僅收到2件申訴案。消基會董事長吳榮達表示，申訴主要是退費，目前申訴者偏少，主因是A型肝炎的潛伏期從2周到半年，健康損害現在還不會顯現出來，加上好市多會退款，購買商品的消費者還在觀望。

