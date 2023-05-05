立夏來了！「5生肖」財運爆棚　屬雞「做這件事」荷包更加分

▲立夏後5生肖的運勢也將跟著翻轉。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

明（6）天02點19分進入「立夏」節氣，代表春日結束，夏天正式來臨，而隨著氣溫的推升，有些生肖的運勢也跟著好轉。清水孟國際塔羅小孟老師即點名，進入立夏後，有5個生肖財運強強滾，包括屬虎、豬、猴、兔和雞，不光正偏財能量變好，投資運也跟著提高，務必好好把握。

第五名：屬虎

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小孟老師指出，屬虎的民眾，立夏後財星會慢慢移往偏財宮，使投資偏財的運氣逐漸變強，不妨好好去佈局想投資的事物，另外，生肖虎本身也開始出現一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這是件好事。

第四名：屬豬

小孟老師說明，屬豬的民眾，立夏後財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，導致沒有辦法好好運用資金，但開工後正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢會有多餘的資金可多做一些事。

第三名：屬猴

小孟老師表示，屬猴的民眾，立夏後想要用不同方式，來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議只要規劃每個月固定投入的部分，不用給自己太大的壓力，去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

第二名：屬兔

小孟老師解釋，屬兔的民眾，立夏後是正財大旺的開始，不妨開始把一些多的資金，拿來做一些投資的活動，若是已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請保持這樣的好習慣繼續經營；若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心會損失太多，可以用小額投資，實驗想要的方式，只要願意開始，慢慢就會找到適合自己的投資理財方法。

第一名：屬雞

小孟老師透露，屬雞的民眾，立夏後可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣就會有更精明的思考，去投資有利得標的物，另外，生肖雞若物慾特別強烈，建議如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，讓荷包更加分。

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