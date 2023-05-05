愛自己的秘密「舞」器　上班族健康食材新選擇

▲職場女性生活忙碌，愛自己可以從日常飲食中開始。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代上班族生活節奏快速，除了在職場中時時刻刻必須保持專注，處理各種繁雜的任務和挑戰；尤其是女性，下班後還得轉換身份，變身超人媽媽或老婆。長期下來，在多重身分轉換中，常常忽略的卻是最重要的自己。

現代人越來越注重身心健康和平衡，如提升運動質量，早起跑步或做瑜伽，也會不定期地與好友聚會，適當釋放壓力。不少上班族則是以日常飲食的調理為核心，從飲食的根本著手，選擇對的、適合自己的食材，才能更有效率地調整身心狀態。

▲吃對的食物，不僅減少身體負擔，也能放鬆心情。（圖／資料照）

眾所周知，日本是最重視食材健康的國家，目前風靡日本、具備高營養價值、擁有獨特風味的食材新歡「舞菇」，一路紅到歐美國家，瞬間成為注重健康、愛美的女性同胞的秘密「舞」器。

就像蝴蝶般翩翩起舞的舞菇，據傳聞因過去舞菇非常稀有，採菇人以前只要在山林中找到它就會開心地手舞足蹈，因此得名；不只是味道獨特，這一片片舞菇含有MX Fraction、MD Fraction兩種獨特成分，行政院農委會指出，舞菇具備促進腸道蠕動、排便、增強免疫力、調節血糖、降低膽固醇、預防癌症等健康益處。

菇類專家好菇道也表示，舞菇含有「非水溶性膳食纖維」可增加飽足感，以及蘊含對皮膚再生等有益、被稱為「美容維生素」的維生素B群，可幫助維持健康、維持外貌，成為現代人追求的超級食材，高蛋白且低熱量，是現代女性增添「女力」的最佳幫手。

▲舞菇是愛美的女性同胞的秘密「舞」器。（圖／好菇道提供）

隨著舞菇需求量大增，在全自動化控制溫度及濕度的環境下純淨培育生產的舞菇，免水洗、直接手剝即可料理的特性，為現代人的忙碌生活省下更多寶貴時間，只要簡單烹調即享新鮮舞菇料理。

▲舞菇拆開包裝後不用清洗，免水洗、手剝即可直接料理。

值得一提的是，舞菇擁有獨特馥郁的香氣，同時口感柔軟脆嫩，不論是作為主角或是點綴，都能展現其獨一無二的魅力，就如同現代女性可能同時是員工、主管、媽媽、妻子、媳婦等多重身份，綻放堅毅且迷人的女力；在舞菇料理上，煎炒煮炸各種烹飪方式都適合，也象徵女力無所不在的多變性與堅韌！

無論是簡單加入味噌湯中增添風味，或是與葷肉類一起拌炒，舞菇都可以為菜餚帶來豐富的風味，日常中常見的料理，只要加入舞菇，就能讓菜餚多一點讓人驚豔的變化，像是舞菇麻婆豆腐、舞菇炊飯、舞菇蛤蜊燴飯、舞菇雞湯等，都是快速、簡單又兼具營養價值的好料理。

▲日常中常見的料理，只要加入舞菇就能更添風味，快速、簡單又兼具營養價值。（圖／好菇道提供）

忙碌的生活中，在飲食上多下點功夫，藉由調整飲食習慣與注重食材挑選，讓自己由內而外維持健康體態與身心平衡，吃得飽不如吃得巧，從小小一朵舞菇開始，讓自己散發光彩，綻放女力，動人每一天！

▲現代人越來越注重飲食習慣與食材挑選，吃得飽不如吃得巧。

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