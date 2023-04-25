爸帶4歲兒逛龍潭夜市被人潮擠散　小孩流落洗車場大哭警助團圓

▲新北市李姓男子帶年僅4歲兒子到龍潭逛夜市，小孩卻走失在自助洗車場哭泣，員警發現後上前協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市李姓男子前（23）日帶著4歲兒子到龍潭訪友，期間還逛龍潭觀光夜市，李男購買晚餐時，4歲兒子被人潮擠散，頓時找不到父親，一個人在自助洗車場哭泣，剛好有路人察覺，趕緊找來巡邏員警協助，員警一度抱著男童在夜市向攤商詢問未果，後來帶回派出所安置，果然父親正好打電話報案協尋，警方趕緊告知男童已在派出所內等候，心急如焚的父親趕來派出所才讓兒子破涕為笑。

龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、溫正忠2人，前（23）日晚間巡邏時接獲民眾報案，龍潭區中豐路觀光夜市旁洗車場有名男童抱著布偶，蹲坐在牆角哭泣，員警到場後詢問男童家人在哪裡，男童則直喊：「要找爸爸」，卻遲遲無法表達姓名與住處，員警抱起男童，徒步在夜市逐攤詢問，但店家攤商與路人均說不認識，經過近1個小時仍未能尋獲家屬，只好暫時帶回派出所安置。

▲新北市4歲男童走失，員警帶回派出所安置買零食緩和情緒。（圖／記者沈繼昌翻攝）



男童回到派出所時仍不斷哭鬧，女警劉佳芸播放卡通影片讓男童降低壓力，員警劉立夫則購買零食緩和其情緒，警員溫正忠積極調閱監視器協助找尋男童家屬，果然不久，男童爸爸在夜市遍尋不著後撥打電話請求警方協尋，警方告知男童已在派出所等候中，李父趕緊衝至派出所，男童見到爸爸出現頓時破涕為笑擁抱父親，李姓男子則不斷感謝警方即時援助與照護，抱著男童開心離去。