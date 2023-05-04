幕後／侯友宜、郭台銘誰出線？　黨內曝朱立倫徵召「他」更有利

▲傳出朱立倫將在5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統提名現正處於鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「2選1」局面，黨主席朱立倫表示，將在5月之內完成徵召。然而對於朱立倫會怎麼抉擇，挺郭派跟挺侯派各有解讀。儘管黨務高層強調，朱目前尚未做出決定；但也有熟悉朱侯互動的黨內人士說，朱侯溝通非常順暢，且朱內心明白，徵召侯未來自己才有一席之地，對未來團結勝選更有利。

當今政壇熱議，國民黨5月份到底要提名郭台銘還是侯友宜？但在徵召標準不明確的情況下，最終結果存乎黨主席朱立倫一心。有挺郭派立委言之鑿鑿，朱立倫跟侯友宜的關係不像外界想像的那般親密，侯2010年獲朱提拔擔任新北市副市長，2018年又獲朱指定接班新北市長，朱也賣力幫侯輔選，但侯當選後卻對朱團隊「大清洗」。

還有黨內親郭人士說，挺侯派立委曾銘宗、鄭麗文先前頻頻透過媒體施壓朱，要朱盡快提名侯，這讓朱感到相當不悅，甚至2度在中常會高喊「忍辱負重」。以上種種說法，都讓外界認為朱對侯頗為感冒；反觀郭台銘近日展現高度的「尊朱」態度，故從朱的角度觀察，似乎徵召郭會比徵召侯更有利。

對於外傳朱立倫已心有所屬，一位黨務高層予以否認。他表示，目前沒有確切的答案會徵召誰，而且黨主席朱立倫每一次都表示，徵召有一定的程序，而在程序完成之前，中間還很多過程要走，也會有很多變化，所以目前還不知道決定會徵召誰。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

一位熟悉朱侯互動的黨內人士則透露朱立倫的心境，指朱侯彼此溝通順暢，就連侯出訪新加坡，都是朱所穿針引線，若像外界傳聞那樣有嫌隙、沒有交情與默契，根本不會促成訪星一事。再者，2018年侯當選新北市長時，28位局處首長有15位沿用朱人馬，未有挺郭派立委所稱的「大清洗」。

此外，侯友宜相當借重朱立倫在國際、兩岸乃至於選舉等各方面的知識與經驗，因此多次尊稱朱為「最強總教練」，且侯團隊很多都是過往朱部屬，包括副市長謝政達、副秘書長張其強等。這位熟悉朱侯互動的黨內人士直言，總統選戰規模擴及全國，侯友宜需要一個有全國選舉經驗的操盤手，因此朱立倫心知肚明，若提名侯，未來侯一定會借重自己的經驗與人脈，朱就有一席之地。同時，也唯有2024團結打贏選戰、下架民進黨，對朱立倫的政治生涯才更有利。

事實上，2018年新北市長選戰，侯友宜就是在朱立倫的輔選之下獲勝，當時一個當主將、一個當總教練，雙方早有分工合作的經驗。熟悉朱侯互動的黨內人士進一步直言，反觀郭台銘的總裁個性，凡事都乾綱獨斷，郭出爾反爾的黑歷史也時有所聞，近期郭也屢屢失言、屢屢道歉；故假如朱提名郭，恐怕選戰策略跟建言郭都聽不進，倘若朱這位「最強總教練」被架空，對朱才是最不利。

▲2024總統大選逼近，國民黨人選尚未明朗，基層各自出現挺侯、挺郭聲浪。（合成圖／記者林敬旻攝）