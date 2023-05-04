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綠營疑侯友宜「花錢喬港湖初選」　游淑慧怒回：你敢說我敢告！

▲台北市黨部立委協調會，游淑慧受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選在新北市長侯友宜的協調下，由市議員李彥秀代表出線，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出，民進黨發言人張志豪則質疑，「侯市長在2014喬議員喬500萬，現在喬立委請問要準備多少錢？又是誰授權去喬？」，對此，游淑慧4日在臉書震怒回應，「這是要暗指我有收受不當利益？」，並表示張志豪若敢指名道姓，她就會提告。

侯友宜協調港湖區立委初選成功，民進黨發言人張志豪卻質疑，侯友宜荒廢市政又跑去喬選舉，甚至說道，「談什麼事情？價碼是多少？合理懷疑侯市長在2014喬議員喬500萬，現在喬立委請問你要準備多少錢？又是誰授權去喬？」

對此，當事者游淑慧透過臉書怒回「怎樣，你這是要暗指我有收受不當利益？敢，就指名道姓」，她表示，對於張發言人的言論，她深感遺憾，什麼時候民進黨的發言人都這麼膽小、不敢指名道姓、只會用含沙射影的方式影射？

游淑慧指出，按照張發言人的邏輯，民進黨最大的喬王就是總統蔡英文，硬是把想要參選台北市長的林佳龍，直接喬去參選新北市長當砲灰，落選後再找林去當總統府秘書長作為謝禮，請問這算不算是拿國家資源來喬選舉？而現在林佳龍升為總統府秘書長，也變成「喬龍」，到處去協調選舉事宜。

游淑慧再提到，民進黨新北市第一選區立委參選人何博文，在板橋深耕超過8年，當時一度有何博文「一人卡五洞」的傳聞，何在臉書上強調自己是「顧全大局的人」，並提及上屆立委選舉，他本來想挑戰板橋西區的張宏陸，但後來經協調後「忍讓退出」，她質疑，「請問張發言人，放棄本命區轉戰其他選區的何博文，又是被誰喬到忍讓退出？」，她不禁大批，整個民進黨，說穿了不就是「派系互喬共同分利」。

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