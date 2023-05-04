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護瓜大作戰！花蓮警空拍機巡邏　守護轄內191公頃西瓜田

▲▼花蓮玉里西瓜已到採收季，顆顆碩大西瓜都是瓜農汗水和心血的結晶。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮玉里西瓜已到採收季，顆顆碩大西瓜都是瓜農汗水和心血的結晶。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮西瓜已來到採收季節，秀姑巒溪沿岸種植面積約191公頃，由於每顆西瓜都是瓜農們花費心思來栽種，收成格外不易，加上園區位處偏僻，為防止瓜農辛苦結晶遭竊、避免宵小覬覦，花蓮縣警察局玉里分局責無旁貸，於5月1日起為期四個月啟動「護瓜專案」，針對易遭竊的時段執行巡守勤務，廣獲瓜農好評與感謝。

▲▼花蓮玉里西瓜已到採收季，顆顆碩大西瓜都是瓜農汗水和心血的結晶。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

玉里警方啓動「護瓜專案」加強巡守，防止瓜賊盜採，守護瓜農權益。
       
本次玉里分局為保護農民血汗財產，沿線轄區觀音、春日、大禹、三民派出所，針對秀姑巒溪畔瓜田區，跨所聯合編組增加班次不定時以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」等方式加強巡守，於聯外道路及193縣道、台9線主要幹線採重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車，以遏制不法及打擊宵小。

▲▼花蓮玉里西瓜已到採收季，顆顆碩大西瓜都是瓜農汗水和心血的結晶。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▼西瓜田位處偏僻加上範圍廣大，玉里警方啓動空拍機大範圍巡查。

另外玉里分局更化身「空中巡邏隊」，升上空拍機輔助，與瓜農連鎖護瓜，同時各派出所與瓜農建立綿密的情報聯絡網，請瓜農隨時掌握動態，如發現有任何可疑人車異狀立刻向警察機關通報。

▲▼花蓮玉里西瓜已到採收季，顆顆碩大西瓜都是瓜農汗水和心血的結晶。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
       
玉里分局長林俊廷表示，透過員警執行各項勤務時向瓜農宣導防竊撇步，建議瓜農在園區各出入口和必經之處裝設監視器較為安全；同時呼籲民眾，如有發現可疑人、車進入瓜園或者佯稱受僱工人，請儘速通知當地派出所或撥打110報案，警方會在第一時間趕往查證，警民密切合作聯手護瓜。

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