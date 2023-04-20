　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯搬家4縣市躲警察！疼妻「幫抓老鼠誤上班」　一路狂飆慘了

▲▼林姓男子為幫老婆抓老鼠，怕上班遲到，所以騎車不但飆車還闖紅燈，結果被攔查意外讓他通緝犯曝光。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼林姓男子為幫老婆抓老鼠，怕上班遲到，所以騎車不但飆車還闖紅燈，結果被攔查意外讓他通緝犯曝光。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名43歲的林姓男子為了幫老婆抓老鼠，怕上班遲到，沿路飆車甚至還闖紅燈，不料卻被巡邏的員警發現攔查，結果竟意外發現林男是苗栗地檢署今年3月8日發布的妨害自由通緝犯，這下不但不能上班，還先進了警局，警方訊後解送歸案。

鼓山分局鼓山派出所巡佐張政宏、警員藍柏掄於18日下午3點多，巡邏行經鼓山區鼓山二路停等紅燈時，突然看見左方一部機車呼嘯而過，還連續闖了2個紅燈，立即上前攔查。員警盤查身分時發現林男遭到通緝，林男坦承有案在身但沒有前往地檢署報到，所以不知道有被通緝。

▲▼林姓男子為幫老婆抓老鼠，怕上班遲到，所以騎車不但飆車還闖紅燈，結果被攔查意外讓他通緝犯曝光。（圖／記者吳世龍翻攝）

林男表示，因為老婆抱怨租屋處有老鼠出沒，他在家中翻箱倒櫃尋找老鼠蹤跡，沒想到不但老鼠沒找到，還延誤了上班時間，所以只好趕緊騎著機車狂飆，途中還闖2個紅燈，為了就是不要遲到，不料卻因此被警方攔查。

據了解，從事餐廳外送工作的林男，去年與妻子從新北市南下新竹、苗栗再輾轉搬到高雄，每個城市短暫租屋後就換另一個地方住，想說藉此逃避警方的查緝，卻萬萬沒想到，因趕著上班闖紅燈遭警方攔查，意外讓通緝身分曝了光。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／「堅偉大戰」初選民調！　王世堅贏了
LIVE／雨炸中部恐怖瞬間！下波豪雨熱區曝光　淡水惡火4死關
快訊／新北當街掃射影片曝！　換彈匣連轟30多槍
快訊／春雨狂炸！　泰安鄉緊急宣布停課
跟哥哥差20歲！全家最疼「4歲小孫子」與阿嬤、爸爸命喪火窟
快訊／民進黨初選民調　桃園第四選區人選出爐
15縣市豪大雨！暴雨區南移　一圖看「24小時降雨熱區」
ASTRO隊友悲痛趕到靈堂！　「大哥MJ向軍隊告假」
大雨狂下！　各水庫水情曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

掃蕩竹聯！進口楓糖漿罐藏32kg大麻膏　還搞詐騙...打工換宿騙個資

快訊／新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

比柯南還神！無業男偷30斤蒜頭藏帆布　警30分鐘逮到他

淡水惡火！媳隔15年意外懷上成全家寶　「4歲小孫子」陪阿嬤走了

通緝犯搬家4縣市躲警察！疼妻「幫抓老鼠誤上班」　一路狂飆慘了

風大雨狂愛妻病危！攔不到計程車父子急哭　台中波麗士載赴醫院

全國震撼大掃黑成果曝！扣3.8億金流　這堂口辦春酒最多人被抓

淡水1家8口惡火悲劇！副市長趕赴慰問　社會局致贈20萬救助金

淡水惡火3代同堂4死4傷！大媳婦悲曝「奪命原因」心碎喊：無法接受

屏東綁鐵工13年欠「交通罰單+稅金」721案　1原因讓他一次繳清

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

掃蕩竹聯！進口楓糖漿罐藏32kg大麻膏　還搞詐騙...打工換宿騙個資

快訊／新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

比柯南還神！無業男偷30斤蒜頭藏帆布　警30分鐘逮到他

淡水惡火！媳隔15年意外懷上成全家寶　「4歲小孫子」陪阿嬤走了

通緝犯搬家4縣市躲警察！疼妻「幫抓老鼠誤上班」　一路狂飆慘了

風大雨狂愛妻病危！攔不到計程車父子急哭　台中波麗士載赴醫院

全國震撼大掃黑成果曝！扣3.8億金流　這堂口辦春酒最多人被抓

淡水1家8口惡火悲劇！副市長趕赴慰問　社會局致贈20萬救助金

淡水惡火3代同堂4死4傷！大媳婦悲曝「奪命原因」心碎喊：無法接受

屏東綁鐵工13年欠「交通罰單+稅金」721案　1原因讓他一次繳清

掃蕩竹聯！進口楓糖漿罐藏32kg大麻膏　還搞詐騙...打工換宿騙個資

限時3天！玩樂園整天「只要1元」　穿2種圖案上衣每人門票350元

上月才帶隊嗆蔡英文！美逮捕2陸「特工」　在紐約運作中國秘密警察局

快訊／民進黨「堅偉大戰」初選民調　何志偉39.7％、王世堅41.97％

AI新時代》別卸下主控權給AI　學到老才能活到老

風・Luxury／沛納海最纖薄錶登場　男女皆宜尺寸、三明治面盤誘人

老公想做愛想瘋了！妻被逼到逃家跳井　印度狠夫弄爛她私密處奪命

郭富城結婚6周年「放閃照」曝光！　小22歲嫩妻送飛吻

2汪見主人回家懶散癱地「只用尾巴迎接」　千人見1動作讚：不簡單

綠桃園第4選區范綱祥初選勝出　余宛如嘆：是我努力不夠

社會熱門新聞

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」　學生傻眼涉水上課

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

恐怖瞬間！苗栗男上班途中遇坍方　整輛車被砸爛

即／淡水民宅大火救出8人！3男1女無生命跡象

淡水惡火4死　神明廳失火斷活路

大雨狂下！竹北深夜土石流　急撤離住戶

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

即／父子墜大漢溪！兒先獲救　爸漂3公里救起已斷氣

43噸過期巴沙魚改標賣　「江小魚酸菜魚」夫妻遭起訴

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精

鹿港多處大淹水　學校前道路「水深及小腿」

更多熱門

相關新聞

金門女騎士闖紅燈撞轎車　車廂物品散滿地

金門女騎士闖紅燈撞轎車　車廂物品散滿地

金門昨(19日)發生一起車禍事故，女騎士闖紅燈撞上自小客車，造成女騎士手腳擦挫傷，警方到場後對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

闖紅燈遭公車擊落　騎士毫髮無傷撿散落物跑了

闖紅燈遭公車擊落　騎士毫髮無傷撿散落物跑了

通緝犯報父親身分證號　當場被識破

通緝犯報父親身分證號　當場被識破

毒男見警心虛闖紅燈逃逸躲牆角　警民合作逮人

毒男見警心虛闖紅燈逃逸躲牆角　警民合作逮人

全民普發6千　潮州警加強守護金融機構

全民普發6千　潮州警加強守護金融機構

關鍵字：

老鼠巡邏闖紅燈通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

ASTRO文彬原定下周來台！無徵兆驚傳輕生

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」　學生傻眼涉水上課

文彬在媽媽生日前一天逝世　母強忍喪子之痛

鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面