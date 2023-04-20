通緝犯搬家4縣市躲警察！疼妻「幫抓老鼠誤上班」　一路狂飆慘了

▲▼林姓男子為幫老婆抓老鼠，怕上班遲到，所以騎車不但飆車還闖紅燈，結果被攔查意外讓他通緝犯曝光。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名43歲的林姓男子為了幫老婆抓老鼠，怕上班遲到，沿路飆車甚至還闖紅燈，不料卻被巡邏的員警發現攔查，結果竟意外發現林男是苗栗地檢署今年3月8日發布的妨害自由通緝犯，這下不但不能上班，還先進了警局，警方訊後解送歸案。

鼓山分局鼓山派出所巡佐張政宏、警員藍柏掄於18日下午3點多，巡邏行經鼓山區鼓山二路停等紅燈時，突然看見左方一部機車呼嘯而過，還連續闖了2個紅燈，立即上前攔查。員警盤查身分時發現林男遭到通緝，林男坦承有案在身但沒有前往地檢署報到，所以不知道有被通緝。

林男表示，因為老婆抱怨租屋處有老鼠出沒，他在家中翻箱倒櫃尋找老鼠蹤跡，沒想到不但老鼠沒找到，還延誤了上班時間，所以只好趕緊騎著機車狂飆，途中還闖2個紅燈，為了就是不要遲到，不料卻因此被警方攔查。

據了解，從事餐廳外送工作的林男，去年與妻子從新北市南下新竹、苗栗再輾轉搬到高雄，每個城市短暫租屋後就換另一個地方住，想說藉此逃避警方的查緝，卻萬萬沒想到，因趕著上班闖紅燈遭警方攔查，意外讓通緝身分曝了光。