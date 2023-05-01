守護綠色港灣防制污染　從船舶目視判煙及油品抽測做起

▲守護綠色港灣防制污染，台南市環保局加強船舶目視判煙及油品抽測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

船舶引擎未經正常燃燒或使用不合規定的含硫油品，燃燒期間排放硫氧化物，易對身體產生危害，大氣中亦會易形成酸雨，台南市環保局加強轄內進港船舶進行目測判煙稽查、抽驗油品使用情形，亦鼓勵船舶停留逾2小時優先使用岸電，減少柴油發動機的使用，以維護港區及周邊空氣品質。

依據環保署港區空氣污染物排放清冊資料顯示，台南市所屬港區內空氣污染排放來源以船舶為主，環保局2023年與交通部航港局、台灣港務股份有限公司、台南海巡隊等單位合作，持續針對進港船舶進行不定期目測判煙稽查與抽驗油品使用情形，迄今稽查37船次，未發現超標情形。

市長黃偉哲表示，台南市共有多個漁港及1個國際商港，其中又以安平國際商港、安平漁港及將軍漁港船隻設籍數最多。為維護空氣品質，今年除持續進行目測判煙及抽油等稽查外，更與台灣港務股份有限公司、亞果遊艇等民間企業合作，鼓勵船舶停靠於設有岸電設備之泊位時(安平商港7座、亞果遊艇碼頭32座)，減少柴油發電機的使用，停留超過2小時優先使用岸電。

環保局長許仁澤表示，隨著疫情復甦，遊艇及觀光人潮已重現，港區的空氣污染源不容忽視，籲請相關船舶應重視並自主管理，避免因違規超標而被開罰。