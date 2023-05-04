4年前才被「1平台」詐千萬！　爸媽投資imB「400萬又掰了」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近日借貸平台imB驚爆詐騙，金額高達25億元，全台有數千人受害。一名網友現身說法，表示家裡之前就被「超級金礦控股集團SPG」騙過，損失高達1000萬，如今爸媽又重蹈覆轍，因為imB賠上400萬元。

網友在PTT提到，「我家之前被一個叫SPG的集團詐騙，說是要去緬甸挖金礦，發行全新虛擬貨幣，還要蓋一堆酒店、度假村什麼的，後來爆了也是有人出來開善後說明會，說什麼之後會在美國上市股票，各位投資人一定會回本，要大家來登記、換算你應有的股數；但其實就是給你一張A4紙，然後打兩三行字，其中一行：擁有SPG＿＿股數證明。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他無奈表示，「你沒看錯...數字那欄是底線，當場用原子筆填給你，你覺得不夠的話，回家可以自己再補幾個0，一張紙價值1000萬，我爸媽死不聽勸，硬要投，現在還會有人時不時打電話來，自稱是土地開發公司，說SPG要賠償我們的損失，其實是靈骨塔詐騙，然後現在imB，也中鏢400萬。」

▲曾姓負責人3日已落網，警拘提8人到案。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）

原PO也進一步透露，原本家中經濟並沒有很好，是在繼承遺產後才有這些資金，「imB事件中，後續說明會那個暴怒要離開的主持人，就是跟我家接洽的業務員，他曾經也提過，貸款投資imB很安全。」

對此，鄉民紛紛回應，「閒錢太多才會這樣」、「龐氏騙局。你當初應該攔下你爸的錢，保證給他多5%直到倒台」、「拿這錢好好出國玩，都比投資那種阿里布達的東西有意義」、「富不過三代是有道理的」、「阿公的心意被糟蹋了」、「求快錢風險高」。

另外，針對imB詐騙案，金管會銀行局回應，銀行局近期接到非常多民眾陳情，但由於此案涉及詐欺及違反銀行法案件，目前已由檢調介入偵辦。另P2P管理問題，銀行局於105年以新聞稿提醒民眾相關法律風險；106年銀行公會自律規範中也提供六種與銀行合作的模式，目前市場上已有3至4家銀行正與P2P合作。

▲苦主現身記者會，闡述受害過程。（圖／記者蘇晏男攝）

協助受害者召開記者會的國民黨立委吳怡玎也呼籲，這次的債權詐騙案件，雖然報導受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，一個業務手上就持有5000萬以上的債權來看，金額恐怕超過所報導的數字，人頭帳戶金流出現異常卻沒有收到警示，這是銀行局的疏失；縱然主管機關有疏失，既然事情已經發生了，政府就該要盡力協助受害者。

至於SPG詐騙案，2018年間，林尚毅、前南港輪胎董事陳威陶等人成立境外「Super Pit Group（超級金礦控股集團，SPG）」公司，以緬甸金礦投資為號召，下轄各團隊以召開說明會、旅遊招待等方式向不特定投資人吸收資金，約定或給付與本金顯不相當之紅利，除了集團吸金超過7億元外，陳威陶個人也涉嫌明知無法產製大量黃金，仍向數名投資人騙取數百萬元至數千萬元。

2021年4月間，全案19名被告陸續被依違反《銀行法》等罪嫌移送台北地檢署；地檢署凌晨訊後，認為陳威陶涉案情節較輕，依照違反銀行法等罪，諭令陳威陶27萬元交保、同案被告李雲鶴20萬交保；另持續追緝未到案的主嫌林尚毅。