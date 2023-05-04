　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4年前才被「1平台」詐千萬！　爸媽投資imB「400萬又掰了」

▲▼老人,老先生,長輩。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

近日借貸平台imB驚爆詐騙，金額高達25億元，全台有數千人受害。一名網友現身說法，表示家裡之前就被「超級金礦控股集團SPG」騙過，損失高達1000萬，如今爸媽又重蹈覆轍，因為imB賠上400萬元。

網友在PTT提到，「我家之前被一個叫SPG的集團詐騙，說是要去緬甸挖金礦，發行全新虛擬貨幣，還要蓋一堆酒店、度假村什麼的，後來爆了也是有人出來開善後說明會，說什麼之後會在美國上市股票，各位投資人一定會回本，要大家來登記、換算你應有的股數；但其實就是給你一張A4紙，然後打兩三行字，其中一行：擁有SPG＿＿股數證明。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他無奈表示，「你沒看錯...數字那欄是底線，當場用原子筆填給你，你覺得不夠的話，回家可以自己再補幾個0，一張紙價值1000萬，我爸媽死不聽勸，硬要投，現在還會有人時不時打電話來，自稱是土地開發公司，說SPG要賠償我們的損失，其實是靈骨塔詐騙，然後現在imB，也中鏢400萬。」

▲。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）

▲曾姓負責人3日已落網，警拘提8人到案。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）

原PO也進一步透露，原本家中經濟並沒有很好，是在繼承遺產後才有這些資金，「imB事件中，後續說明會那個暴怒要離開的主持人，就是跟我家接洽的業務員，他曾經也提過，貸款投資imB很安全。」

對此，鄉民紛紛回應，「閒錢太多才會這樣」、「龐氏騙局。你當初應該攔下你爸的錢，保證給他多5%直到倒台」、「拿這錢好好出國玩，都比投資那種阿里布達的東西有意義」、「富不過三代是有道理的」、「阿公的心意被糟蹋了」、「求快錢風險高」。

另外，針對imB詐騙案，金管會銀行局回應，銀行局近期接到非常多民眾陳情，但由於此案涉及詐欺及違反銀行法案件，目前已由檢調介入偵辦。另P2P管理問題，銀行局於105年以新聞稿提醒民眾相關法律風險；106年銀行公會自律規範中也提供六種與銀行合作的模式，目前市場上已有3至4家銀行正與P2P合作。

▲▼吳怡玎3日偕同簡榮宗等人舉行「平台假造債權？違法吸金數千人受害 政府束手無策？」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲苦主現身記者會，闡述受害過程。（圖／記者蘇晏男攝）

協助受害者召開記者會的國民黨立委吳怡玎也呼籲，這次的債權詐騙案件，雖然報導受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，一個業務手上就持有5000萬以上的債權來看，金額恐怕超過所報導的數字，人頭帳戶金流出現異常卻沒有收到警示，這是銀行局的疏失；縱然主管機關有疏失，既然事情已經發生了，政府就該要盡力協助受害者。

至於SPG詐騙案，2018年間，林尚毅、前南港輪胎董事陳威陶等人成立境外「Super Pit Group（超級金礦控股集團，SPG）」公司，以緬甸金礦投資為號召，下轄各團隊以召開說明會、旅遊招待等方式向不特定投資人吸收資金，約定或給付與本金顯不相當之紅利，除了集團吸金超過7億元外，陳威陶個人也涉嫌明知無法產製大量黃金，仍向數名投資人騙取數百萬元至數千萬元。

2021年4月間，全案19名被告陸續被依違反《銀行法》等罪嫌移送台北地檢署；地檢署凌晨訊後，認為陳威陶涉案情節較輕，依照違反銀行法等罪，諭令陳威陶27萬元交保、同案被告李雲鶴20萬交保；另持續追緝未到案的主嫌林尚毅。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／美奧運金牌女將驟逝　享年32歲
快訊／韓女死在高雄「疑酒瓶行兇」！　男友遭聲押
吳淡如北海道買房悲劇了！　喊話Joeman：乾媽送給你
創投吸金7千萬！　女歌手前高官父也遭騙數百萬
好市多「毒莓果」擬集體提告求償！　政府願支付訴訟費
獨／im.B主嫌家藏海量愛馬仕！　王世堅迎戰游淑慧6字回應
快訊／涉洩密給「台版柬埔寨」！　北市警所長羈押禁見
梅雨鋒面快來了！半個台灣「炸成黃綠色」
台灣人最愛「這10組爛密碼」！　駭客1秒破解

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測＋分科測驗「考題難易度不一遭批」！64%高中校長盼更穩定

都幫前任付錢！男友卻對現任「花錢很計較」　原因戰翻：買貞操嗎

好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員吃下肚：不續會員了

【廣編】Fish one for one厚道送暖捐魚　Hi-Q中華海洋生技獲《遠見》ESG企業永續獎

原子少年導師登陸臺大盃　強勢舞團BOOGNATION闖決賽

好市多「毒莓果案」擬集體提告求償　消基會：政府願支付訴訟費用

高中師用汽車logo做哏圖　「導師叮嚀」網笑翻

梅雨鋒面快來了！半個台灣雨最猛「炸成黃綠色」　放晴回暖時間曝

他嗨買一箱「馬鈴薯」　老饕一看羨炸：現在都買不到

退貨好市多綜合莓「卻尷尬了」　她嘆：50元被吃掉！常客細看解答

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

學測＋分科測驗「考題難易度不一遭批」！64%高中校長盼更穩定

都幫前任付錢！男友卻對現任「花錢很計較」　原因戰翻：買貞操嗎

好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員吃下肚：不續會員了

【廣編】Fish one for one厚道送暖捐魚　Hi-Q中華海洋生技獲《遠見》ESG企業永續獎

原子少年導師登陸臺大盃　強勢舞團BOOGNATION闖決賽

好市多「毒莓果案」擬集體提告求償　消基會：政府願支付訴訟費用

高中師用汽車logo做哏圖　「導師叮嚀」網笑翻

梅雨鋒面快來了！半個台灣雨最猛「炸成黃綠色」　放晴回暖時間曝

他嗨買一箱「馬鈴薯」　老饕一看羨炸：現在都買不到

退貨好市多綜合莓「卻尷尬了」　她嘆：50元被吃掉！常客細看解答

路邊木椅隨手撿走回收　高雄婦沒賺到反吃上官司

「鳳翔專案」首架F-16V交機延宕　綠委點關鍵：還是要跟美方溝通

今年顏值最高電影！《沙丘：第二部》預告來了　甜茶轉大人騎沙蟲帥爆

洋基傷兵名單薪資高達46.6億　總管喊話：不要放棄我們

通知書不補發、沒拿到隔離理賠金　保險公司曝1招可解　

男大生開車返家撿手機...猛撞路樹　「國民神車」側翻玻璃全碎

學測＋分科測驗「考題難易度不一遭批」！64%高中校長盼更穩定

都幫前任付錢！男友卻對現任「花錢很計較」　原因戰翻：買貞操嗎

坑殺越南同鄉！刺青男「假面交真擄人」逼家屬匯款　4煞收押

好市多毒莓果波及烘焙業　行政院籲「踴躍買蛋糕」：政府嚴格把關

生活熱門新聞

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

短髮妹拖行李「爆乳T薄透」　網路柯南神出正面照

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

漁港點300元生魚片！他見「鮭魚0油花」崩潰

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

星宇狂降！暑假機票比平日更便宜

宜蘭雙主菜便當50　原因讓網怒了

5縣市高溫燈號　周日首波梅雨到「午後2區遽變」

野生「企鵝妹」走到美麗華了！　台灣人不停進貢

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

于美人委屈和平說掀議！苦苓嘆：邪惡的幫兇

更多熱門

相關新聞

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

近日借貸平台imB爆出詐騙，金額高達25億元，全台有數千人受害，刑事局3日拘提平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）等8人，4日依詐欺、銀行法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書揭露負責人曾國緯與民進黨關係密切，但綠營無一願意幫忙出來講話，只想著偷偷消除過往的人脈痕跡，其心可議。

「im.B貸媒合平台」詐25億！曾姓負責人落網

「im.B貸媒合平台」詐25億！曾姓負責人落網

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

imB借貸平台爆25億詐騙　金管會：2天內移送檢調處理

imB借貸平台爆25億詐騙　金管會：2天內移送檢調處理

關鍵字：

imBimB詐騙im.B借貸平台SPGSPG詐騙龐式騙局

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

《華燈》Dora分手了！

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面