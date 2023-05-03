微軟徵才SoC架構師打造ARM處理器　導入AI比肩蘋果M系列

▲ 微軟職缺透露出有意打造 ARM 處理器的計畫。（圖／翻攝自 Gizchina）

記者樓菀玲／綜合報導

過去許多報導指出微軟正在開發專門用於處理人工智慧（AI）的客製化處理器，該專案代號為「雅典娜」（Athena），如今微軟傳出正在研發新的 ARM 處理器，目標是對抗蘋果的 M 系列處理器。

海外媒體 Windows Latest 專文指出，一些新職缺的產生，像是 SoC Silicon 架構師、資深物理設計驗證工程師、設計工程師等職缺，間接表示微軟正在打造新款 ARM 處理器。

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這些動向與即將推出的 Windows 12 密切相關，該系統有一個專為矽晶片最佳化的特殊版本，目的是妥善發揮 AI 的相關性能，這些職缺（大多數已經撤下）涉及自訂矽晶片加速器、單晶片系統（SoC）以及高性能、高頻寬設計等相關工作內容，這表明微軟正構建自家的 ARM 處理器，目標在性能和效率方面與蘋果的 M 系列處理器競爭。

透過 Windows 12 的矽晶片最佳化版本和新的 ARM 處理器，微軟可能打造出一個強大、高效率且以 AI 為核心的平台，讓微軟有機會成為蘋果 M 系列處理器的競爭對手。