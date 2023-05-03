陳建仁：明提「打詐綱領1.5版」打擊犯罪更有效

▲陳建仁出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來積極布局2024總統大選，日前表示若當選總統，會在90天內讓詐騙集團消失。對此，行政院長陳建仁說，明天行政院會就會提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，希望能夠對於打擊犯罪提出更有效的辦法；他強調，在打擊詐騙的工作上，政府已經有相關的對策，也希望大家都能夠積極參與這樣的工作。

陳建仁說，打擊詐欺一直是他上任以來，在治安方面最重要的工作之一。打擊詐騙，實際上需要不斷在技術上精進，而且要加以修法，在這一方面，已經刻不容緩，需要現在就要來進行，不能夠等到下屆總統才來進行。

陳建仁指出，因為打擊詐騙相當地重要，所以已經請政委羅秉成督導相關部會持續精進，在明天的行政院會就會提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，希望能夠對於打擊犯罪提出更有效的辦法，包括修訂「打詐5法」，也精進各式各樣的技術，希望能夠在打擊犯罪上能夠更加地精進，歡迎大家提出任何有關於防詐的好方法。

陳建仁強調，在打擊詐騙的工作上，政府已經有相關的對策，也希望大家都能夠積極參與這樣的工作，今天我們也特別來這裡，就是希望跨部會做整合，把防詐的工作做好，來確保我們民眾財產的安全。