《造浪者》為何獨賣給Netflix先播？公視半年後才上⋯立委大喊可惜

▲以選戰及幕僚為主軸的台劇《人選之人-造浪者》爆紅。（圖／Netflix提供）



記者林育綾／台北報導

《人選之人-造浪者》在Netflix上線後好評不斷，短短3天內就衝到台灣每日排行榜冠軍，不過立委黃國書今（3）日點出，這麼優秀的製作，版權賣給Netflix優先播，許多國人為了看這齣戲而加入會員；公視卻要等到半年後才播，讓這齣戲的獲利都被國外版權拿走了，相當可惜。文化部長史哲對此也說明原因。

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▲《人選之人-造浪者》在Netflix上線後，衝上台榜第一。（圖／Netflix提供）

立法院今召開會議，其中立委黃國書提到，從《造浪者》這齣戲可以看到，我們台灣有非常優秀的人才、內容製作，但做了一部這麼棒的劇，版權卻賣給Netflix，讓Netflix優先播，我們的公視卻要等到半年後才播。

黃國書說，國內很多觀眾為了看這齣戲，紛紛去加入Netflix的會員，就像當初很多人為了看《我們與惡的距離》而去加入公視Plus會員一樣，所以感到很可惜，我們台劇好不容易有這麼好的製作，版權卻不是我們公視，國內觀眾想看還要變成Netflix的會員，他指出，「這些平台規劃不到位，相當可惜！」

▲立委讚《人選之人-造浪者》製作團隊非常優良，卻對版權賣給Netflix感到可惜。（圖／Netflix提供）

文化部長史哲回應，其實每齣戲背後的投資組合過程不一樣，如果我們期待看到國際級製作的台劇，代表這製作成本也是打國際盃的成本，又希望在國內優先上架，那麼前面的投資就要有更高的支持。

▲《人選之人-造浪者》在Netflix上獨播。（圖／Netflix提供）

有關台灣文化內容產業與Netflix合作，文化內容策進院（文策院）與Netflix在2022年3月時，雙方已簽署合作備忘錄（MOU），共同深耕、行銷台灣原創故事。當時文策院表示，這合作不僅代表國際觀眾對台灣作品的肯定，也期待雙方合作帶來的國際資源，能促成台灣影視產業與國際進行常態性合作，拓展台灣作品的國際能見度，讓來自台灣的原創內容成為具識別度的品牌。

Netflix 當時也表示，與文策院的攜手合作，展現了投資在地創意產業的決心，透過跟優秀的台灣創作團隊合作，期盼攜手為台灣與全球觀眾推出最優質的華語影視內容；而「深耕在地」是近年來Netflix 的發展主軸，積極製作在地化的內容。

▲文策院與Netflix在2022年宣布合作，共同深耕、行銷台灣原創故事。（圖／文策院、Netflix提供）

另外，有關台灣內容產業的經費來源、投資支持，先前立委張廖萬堅也指出，韓國KT電信集團在2021年宣示投資5千億韓元（約119億新台幣）在內容產製上；不過台灣的電信產業龍頭如中華電信，去年對影視內容產製的投資僅1億元。

張廖萬堅認為，中華電信應向韓國KT電信集團看齊，對台灣的影視產業有更多的投入，甚至應直接提出3年1百億的投資規劃，一起打造台灣的文化內容產業，成為台流的推手。

當時史哲也說，我們國內的電信業確實是特許，享有許多資源，也建構了台灣非常便利的5G環境，「但是這個5G的高速公路，不得不說是引韓兵入關。」因為在我們引以為傲的5G的網路穩定性、便利性上，卻充斥著國外的內容，「我們台灣的內容在哪裡？」

他同意張廖萬堅的說法，「台灣遲早要面對這個問題，我們自己電信的特許，不管是不是中華電信，都應該要大力投資我們自己內容產業。」

史哲今（3）日在會議後也說，這次《文創法》修法，在投資抵減上，已經把國家戰略產業放進條文裡，來做為衡諸是不是應該適用投資抵減。這就表示，在文創當中的主要影視音與內容產業，已經被定位為一個國家戰略產業。