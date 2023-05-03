老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

▲蘋果初代iPad Air將退役。（示意圖／THE VERGE）

記者高兆麟／綜合報導

又一蘋果老產品即將被淘汰！根據外媒MacRumors獲得的一份蘋果內部備忘錄，蘋果將於 5 月 31 日將 Thunderbolt Display 和第一代 iPad Air 添加到其全球過時產品列表中。過時的產品不再有資格在 Apple Stores 或 Apple 授權服務提供商處獲得維修或其他硬體服務。

Thunderbolt Display 於 2011 年推出，具有 27 英寸螢幕、1440p 解析度、720p 鏡頭、三個 USB 2.0 接口、一個 FireWire 800 接口、一個千兆以太網接口和一個 Thunderbolt 接口。該顯示器在美國的售價為 999 美元，並於 2016 年停產，這也導致多年沒有蘋果品牌的外接顯示器。它的現代繼任者是去年與 Mac Studio 一起發布的Studio Display 。

最初的iPad Air於2013年推出，也於2016年停產。它配備了9.7英寸螢幕和A7晶片，並被宣傳為更薄20%，更輕28%，螢幕邊框更窄43%。Wi-Fi型號在美國的起售價為499美元。

自公司停止銷售某產品七年多後，Apple會將其歸類為技術過時產品。