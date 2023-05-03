　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

快訊／蘋果 9.7 吋 iPad Air 於11/1上市 499 美元起(THE VERGE)

▲蘋果初代iPad Air將退役。（示意圖／THE VERGE）

記者高兆麟／綜合報導

又一蘋果老產品即將被淘汰！根據外媒MacRumors獲得的一份蘋果內部備忘錄，蘋果將於 5 月 31 日將 Thunderbolt Display 和第一代 iPad Air 添加到其全球過時產品列表中。過時的產品不再有資格在 Apple Stores 或 Apple 授權服務提供商處獲得維修或其他硬體服務。

Thunderbolt Display 於 2011 年推出，具有 27 英寸螢幕、1440p 解析度、720p 鏡頭、三個 USB 2.0 接口、一個 FireWire 800 接口、一個千兆以太網接口和一個 Thunderbolt 接口。該顯示器在美國的售價為 999 美元，並於 2016 年停產，這也導致多年沒有蘋果品牌的外接顯示器。它的現代繼任者是去年與 Mac Studio 一起發布的Studio Display 。

最初的iPad Air於2013年推出，也於2016年停產。它配備了9.7英寸螢幕和A7晶片，並被宣傳為更薄20%，更輕28%，螢幕邊框更窄43%。Wi-Fi型號在美國的起售價為499美元。

自公司停止銷售某產品七年多後，Apple會將其歸類為技術過時產品。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
知名景點「變超醜」！　挨罵糟蹋古蹟...縣府回應了
美光規定「有缺失罰寫50次」　苦主寫到崩潰！內行：台積電也有
快訊／兄弟外援來了！　「大聯盟級洋投」本周抵台
峇里島5星飯店命案！他滿身血爬出求救　1女裸體死在浴缸
三重男把「爸爸骨灰罈」丟分隔島！　真相查出
快訊／被黃子佼點名罵！　《天下雜誌》道歉了
劉雨柔怒「1周只愛愛2次」！　騎身上求歡被拒動念離婚
國3少女墜樓亡！　母整理遺物怒告前男友性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple Maps台灣新設計現已在測試　預計6月正式上線

老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

蘋果谷歌新規打擊「藍牙追蹤器」濫用亂象　拒AirTag變跟蹤工具

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

一邊開會一邊收錢　微軟推全新Teams Payment

快更新！蘋果首推iOS 16.4.1「快速安全回應」

蘋果在美推出信用卡高利帳戶　上路4天吸金300億

比MacBook更大台！傳蘋果將推「巨無霸」iPad

蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

Apple Maps台灣新設計現已在測試　預計6月正式上線

老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

蘋果谷歌新規打擊「藍牙追蹤器」濫用亂象　拒AirTag變跟蹤工具

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

一邊開會一邊收錢　微軟推全新Teams Payment

快更新！蘋果首推iOS 16.4.1「快速安全回應」

蘋果在美推出信用卡高利帳戶　上路4天吸金300億

比MacBook更大台！傳蘋果將推「巨無霸」iPad

蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

陳水扁怒上凱道陳情　游盈隆分析：護子心切但「立論精闢」應重視

巨鱷恐怖吃人！男慘叫後人間蒸發　遺體在「牠體內」找到了

美25軍火商訪台　柯文哲：應談技術轉移發展國防工業

《造浪者》為何獨賣給Netflix先播？公視半年後才上⋯立委大喊可惜

陳漢典爆和張文綺戀情！　私下「真實關係」曝光...還原約會內幕

男友和媽媽撞名！妹子崩潰：認識1年只敢叫他「寶貝」

Selina生子要暫退演藝圈？粉絲急壞　她認「會調整步調」首正面回應

台積電大客戶AMD財測普普　盤後股價挫逾6%

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

租金三級跳！　高雄最強燒肉店傳續約觸礁

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

3C家電熱門新聞

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

Google官推預告Pixel 7a將亮相

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

快更新！蘋果推iOS 16.4.1「快速安全回應」

蘋果谷歌制定「打擊藍牙定位裝置」濫用草案

Apple Maps台灣新設計現已在測試　預計6月正式上線

一邊開會一邊收錢　微軟推全新Teams Payment

`比MacBook更大台！傳蘋果將推「巨無霸」iPad

老果粉要哭了！蘋果宣布一代iPad Air將退役　不再提供維修

Pixel新款處理器採用Tensor G3

安卓38款App藏毒　下載破3500萬

蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

遠傳、亞太電信合併案　展延兩個月！

蘋果在美推出信用卡高利帳戶　上路4天吸金300億

更多熱門

相關新聞

蘋果谷歌制定「打擊藍牙定位裝置」濫用草案

蘋果谷歌制定「打擊藍牙定位裝置」濫用草案

為了解決層出不窮的藍牙追蹤器濫用問題，科技業兩大巨頭 Apple 與 Google 一同提交一份擬議的產業規範，以幫助打擊濫用藍牙定位追蹤裝置進行的不明追蹤行為。

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

快更新！蘋果推iOS 16.4.1「快速安全回應」

快更新！蘋果推iOS 16.4.1「快速安全回應」

蘋果在美推出信用卡高利帳戶　上路4天吸金300億

蘋果在美推出信用卡高利帳戶　上路4天吸金300億

蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

蘋果6月WWDC推AR耳機！　1新品尺寸變大

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面