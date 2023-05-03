北北基桃1200月票　估80萬人使用！交通部曝「錢不夠用」解方

▲北北基桃月票將於七月上路。（圖／記者袁茵攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部補助通勤月票，北北基桃1200元月票預計7月上路，然而新北市長侯友宜卻反應，中央三年補助兩百億不夠。對此，交通部長王國材表示，若預算提早用罄，交通部會再向行政院爭取預算，預估可以吸引70到80萬人次使用月票。

侯友宜日前指出，2018年跟台北市合作推動1280月票，得到民眾肯定，雙北要負責提升運量跟品質，共同補貼10億元，而這次再度提出1200月票，除了跨4個縣市，項目也從國道客運、雙北捷運、桃捷、UBike，預估運輸量會大幅提升，因此在負擔上，補貼可能超過10億元1倍以上。

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侯友宜表示，中央必須要思考3年補貼2百億元夠不夠，「我看一定是不夠，一下就用掉」。他呼籲，希望中央把補貼延續下去，甚至提供更多補貼，因為如果中央政府多拿一些錢，基北北桃就能在人力、設備做更多補貼，做得更好，讓基北北桃今年7月份開辦1200月票時，做出更好的準備。

王國材今日出席立法院交通委員會時表示，這次是從特別預算內爭取到兩百億，會根據使用量來調整預算，預估可以吸引70到80萬人次使用月票，若是可以有更多民眾使用，交通部也樂觀其成，會再與行政院爭取更多預算。