咖啡果小蠹危害全球！花蓮也淪陷　縣府籲中央建立監測標準

▲▼縣府農業處走訪咖啡園，實際了解咖啡果小蠹危害情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年咖啡產業在花蓮正逐漸提昇，目前全縣種植面積近80公頃。但近來發現有「咖啡果小蠹」入侵並造危害，後續將會影響咖啡品質，縣府籲請農友應隨時觀察田區並加強管理，以控管風險。「咖啡果小蠹」目前可採用誘捕器進行誘殺，為照顧產業發展，縣府也將協助農友進行防治。

咖啡在國內已是常見的時尚飲品，花蓮縣政府為協助咖啡產業發展，近年均投入經費與資源，如課程交流、評鑑競賽、參與展會等，均是為了打造花蓮在地高優質品牌的飲品，讓花蓮農產的優質被看見，期望藉此能帶給農友較好的收益，也希望能與更多的國人分享「花蓮精品」。

農業處長陳淑雯指出，近來縣內咖啡發現有「咖啡果小蠹」入侵，經農友反應後，縣府相當的重視，近期縣府將會與輔導單位合作，協助農友誘捕防治；另後續縣府也將函文建議中央，建立「咖啡果小蠹」的監測標準。

▲咖啡果小蠹雌蟲在果實上產卵，幼蟲會進入果實中為害，影響咖啡產量及品質。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，「咖啡果小蠹」已成為全世界咖啡產區最嚴重的害蟲之一。為了保障本縣咖啡產業的永續發展，請農友務必注意並加強對「咖啡果小蠹」的防範，適時的通報所屬輔導單位。

動防所補充，「咖啡果小蠹」主要危害咖啡屬作物，雌蟲在果實上產卵，孵化出的幼蟲會進入果實中為害，易造成咖啡果實變色、萎縮、感染後腐敗、採收後生豆品質不佳等，進而影響咖啡產量及品質，因此，防範「咖啡果小蠹」十分重要。

陳淑雯呼籲，農友倘發現園區內有咖啡果小蠹的蹤跡時，通報所屬輔導單位（農會、公所、合作社）也是十分重要的一環，可即時瞭解疫病蟲害的危害程度與範圍，並尋求專業協助以做防範控制。針對咖啡果小蠹防治技術如有疑問，可逕洽行政院農委會茶業改良場台東分場。