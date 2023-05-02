流感重症+13！最小僅7歲　上周就診5.8萬人次「疫情還在上升」





▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

天氣漸漸變暖，但流感疫情仍未歇。疾病管制署今（2）日公布國內上周一口氣新增13例流感併發重症個案，其中年紀最小為僅7歲男童。上周門急診類流感就診人次達58,588人次，較前一週上升10.2%，整體趨勢上升且高於前3年同期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增13例流感併發重症病例(7例A型H3N2、6例A型H1N1)，年齡介於未滿10歲至80多歲，為10例男性、3例女性，發病日介於4月17日至4月27日，其中有11例分別具慢性肺病、心血管疾病、精神疾病、糖尿病、腎臟疾病、氣喘、肝臟疾病等慢性病史，有11例未接種本季流感疫苗。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，而A型H1N1檢出呈緩升趨勢，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，尚未趨緩。

疾管署提醒，隨著COVID-19疫情趨緩，各項防疫措施已鬆綁，回歸常態生活，但流感等呼吸道疾病仍活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年5月1日流感併發重症病例累計127例(91例A型H3N2、30例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡20例(17例A型H3N2、2例A型H1N1、1例B型)，80%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。