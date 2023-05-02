她做瑜伽隔天吸不到氣！急性心肌梗塞險死　醫示警：女性症狀多非典型

記者嚴云岑／台北報導

52歲許小姐有甲狀腺病史，某日晚間做完瑜伽後出現輕微胸悶不適，隔日起床感覺左肩疼痛又吸不到氣，原本以為是肌肉痠痛，但因不適症狀持續至急診就醫，心電圖顯示急性心肌梗塞，更在心導管手術前突發致命性心律不整，心室心搏過速，所幸經去顫電擊後恢復心跳，順利進行心導管支架置入術，一週後康復出院。

▲許小姐做完瑜伽隔天肩痛、吸不到氣，竟是急性心肌梗塞險喪命。（圖／記者嚴云岑攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

心血管疾病是國人十大死因中的第二死因，男女性在症狀、診斷和預後方面存在明顯的性別差異。台北榮總女性心臟醫學中心呂信邦主任表示，女性罹患心血管疾病時較常出現非典型的症狀，例如噁心、心悸、腹痛、疲勞，而不是男性常見的胸痛，因此更容易被誤診，導致延遲治療及較高的死亡率。

呂信邦提到，世界流行病學觀察發現，女性心血管疾病發生率雖然較男性低，但因女性生理和代謝方面都與男性不同，容易被忽略或誤診，加上多為血管侵蝕、孕期血管崩裂、心碎症候群、冠狀動脈血管痙攣等非阻塞型心臟病，以致預後較差。

▲缺血性心臟病女性患者症狀多為非典型。（圖／記者嚴云岑攝）

「同樣的致病因子，對男女心血管疾病影響也大不同。」呂信邦進一步補充，如糖尿病及肥胖等危險因子，在女性對心血管治病風險，也明顯高於男性。另外，抽菸對女性造成心肌梗塞的風險也較男性高，尤其對年輕族群差異顯著，凸顯危險因子在不同性別影響的差異。

現代人聞癌色變，但台北榮心血管中心結構性心臟科主任、陽明交通大學醫學系教授陳嬰華表示，心臟病才是女性的頭號殺手，死亡率是乳癌的5倍、卵巢癌的17倍。女性在更年期前有荷爾蒙保護，因此容易忽略疾病預防，但更年期後荷爾蒙濃度降低，導致血管彈性變差、血壓上升，以致死亡率每5歲增加近1倍。

陳嬰華提醒，女性心臟病症狀都以「非典型」居多，若出現暈眩、手臂、腿背部疼痛、頭痛、牙痛、噁心、嘔吐與呼吸急促等，就要提高警覺。為了提高女性心臟病預後，台北榮總心臟血管中心也在母親節前夕成立女性心臟專科，與急診、婦科、乳醫科、免疫科跨科合作，以及開放更有效的診斷與治療方法，提升女性患者的照護品質。

▲心臟病是女性頭號殺手。（圖／記者嚴云岑攝）