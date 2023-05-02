快訊／本土猴痘再爆12例！桃園市最多　累積病例已64例

▲疾管署疫情周報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍 /台北報導

猴痘疫情再爆！疾病管制署今（2）日公布國內上周增加12例本土猴痘個案，分布台北市、新北市、桃園市、台中市，其中又以桃園市最多。個案中11例本國籍、1例外國籍，都是男性，年齡介於20多歲到40多歲。

疾病管制署(下稱疾管署)今日公布國內新增12例猴痘(Mpox)本土病例，為11例本國籍及1例外國籍男性，分別位於北部11例及中部1例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於今(2023)年4月10日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月26日至5月1日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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疾管署指出，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診64例病例(55例本土及9例境外移入)，其中30例已康復，10例仍住院治療中、24例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月1日共計完成20,936人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種82人及暴露前預防(PrEP)接種20,854人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種20,471人。為儘速增加疫苗涵蓋率，以提升群體免疫力，第二階段猴痘疫苗將於5月中旬前完成接種，請完成疫苗接種意願登記之民眾儘速至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗，保護自己與他人。另，緊急增購之2萬瓶疫苗(約合6萬人份)，預計於5月中旬到貨，本周將與各縣市衛生局開會討論，以提供符合接種條件之民眾及可接種第2劑疫苗之PrEP接種對象等，因地制宜之多元接種服務模式。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

而全球此波猴痘疫情自去年5月於英國爆發以來，累計至少110國報告逾8.7萬例確診，143例死亡；全球疫情已趨緩，單周新增低於100例，本周新增65例，主要分布於西太平洋區。惟亞太國家近期疫情上升，日本自今年2月起病例數驟升，迄今累計121例，韓國疫情亦呈快速上升趨勢，自今年4月起已累計確診40例，另香港、澳洲等國均有零星報告病例。世界衛生組織(WHO)截至今年4月25日統計資料指出，全球病例96%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少324例，性接觸傳染比例約82%。