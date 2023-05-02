美軍工產業代表團訪台　鄭文燦：來尋商、非賣軍火

▲鄭文燦2日視察第三航站區主體航廈土建工程。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

美國國防產業代表團、共25家廠商訪台，預計訪問中科院、出席台美國防產業論壇，在野黨質疑民進黨把台灣變彈藥庫。對此，行政院副院長鄭文燦2日受訪說，這25家軍工企業是來選擇合作的供應廠商，「這次是來選商跟尋商，台灣也要爭取航太工業的商機，這次的參訪應該會有很好的收穫」。

鄭文燦2日上午視察桃園機場第3航廈土建工程受訪時說，這25家軍工企業來到台灣不是來賣武器的，是來選擇合作的供應廠商。台灣具有很好的製造基礎，過去也提供非常多的零組件，這次是來選商跟尋商，台灣也要爭取航太工業的商機，這次的參訪應該會有很好的收穫，我想部分的媒體報導是錯誤的，並沒有來賣武器。

另外，東方航空4月29日由上海飛香港的班機，逕自飛越金門上空，如同解放軍機艦刻意打破海峽中線，如何因應？鄭文燦說，這是m503航道因為天氣惡劣要繞道，「繞道不是只有1架民航機，根據掌握有6架」，當時的飛行高度是3萬英呎，也超過1萬6千英呎的管制區，會密切注意狀況。

至於財政部長莊翠雲赴韓國參加亞銀聯會，國籍被改為「中國台北」一事，鄭文燦說，台灣參加亞銀是從1986年就遇到被改名的狀況，每一年都盡量保持參與、也保持抗議，莊翠雲部長會出席，也會保持抗議。