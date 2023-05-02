菸商標示不實「尼古丁又超標」挨罰200萬　執行署1招讓他掏錢

▲江男打手機通知友人取錢繳納罰緩。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中一間從國外進口菸品的貿易公司，分別於2018年、2019年被衛福部查出標示不實、菸品尼古丁含量超標等，依違反菸害防制法各開罰100萬元，但公司負責人江姓男子透過變更負責人以及轉移公司存款，企圖規避並拒繳罰鍰。執行署台中分署將相關證據提交台中地院，法官認江男符合管收要件，江男才願意先行繳納140萬元罰鍰，餘額則申請辦理分期。

執行署台中分署表示，衛福部在2018年查獲一間貿易公司因菸品的健康警示包裝未合規定，向台中市政府衛生局通報罰緩100萬元；2019年，又查出負責人江男在菸品包裝所顯示的尼古丁含量為0.5mg/支，但實測結果高達0.75mg/支，已超過允許誤差範圍（允許誤差範圍需介於0.6 mg-0.9 mg/支），再開罰100萬元。

由於江男遲未繳納罰鍰，案件移送台中分署強制執行，台中分署查出，義務人江男在2017年2月至2018年2月這段期間，擔任該貿易公司的唯一股東兼董事，是1人公司，處分書也是由江男親自收受，但2018年之後，江男將公司負責人變更為1名鄭姓男子，後又變更為1名陳姓男子。

台中分署還發現，到了2019年，江男又將公司存款分3次提領一空，提領金額共達1014萬餘元，顯示江男仍為公司實際負責人。台中分署認為，江男假變更負責人之方式企圖規避義務人滯欠之罰鍰，經執行官提示銀行提領相關資料訊問後，江男辯稱已無記憶，限期命其繳納仍不願繳納，顯已構成故意隱匿並處分應供強制執行財產，台中分署於今年4月25日向台中地院聲請管收江男。

法官審閱後，認為江男確符合法律所定管收之要件，迅即裁准，江男在場聽判後隨即請求台中分署勿執行管收願意清償，立馬打手機通知友人帶現金140萬元繳納，餘額辦理分期後釋回。

另外江男也滯納自2018年4月至2020年12月的健保費共13萬5000餘元，經衛生福利部中央健康保險署中區業務組通知，逾期未繳納自2018年12月起陸續移送執行。