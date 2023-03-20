台中科技女董座遭管收！「計畫性欠稅」1200萬　手握1億也不繳

▲台中一名46歲唐女是某科技公司董座，欠下1200萬營業稅拒繳，甚至被行政執行署查出手握1億貨款。（圖／行政執行署台中分署提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名科技公司董座唐女2020年至2021年間逃漏稅1200萬元，不顧行政執行署執行命令，還在收到國稅局稅單後「計畫性欠繳」，唐女常要求廠商以現金付款或是在入帳當日馬上領取，還曾瞞騙廠商已與國稅局達成協議，要求廠商將440萬貨款交給他，避免被扣款，總計領走1億3萬元。唐女則因遲遲未繳納，16日遭執行署聲請管收獲准。

行政執行署台中分署調查，46歲唐女是台中「昌x科技公司」董座，2020年至2021年間逃漏稅，國稅局補徵1200萬元的營業稅與罰鍰，唐女原先有誠意以每月2萬元分期，卻只繳了2萬元後就沒再繳納。

台中分署深入調查，發現唐女根本是「計畫性欠繳」，唐女除了要求協力廠商以現金付款，或是廠商一入帳，同日就馬上到銀行提領現金，其中有高達9563萬是在國稅局送達稅單後為之。2021年9月，唐女甚至在台中分署已經要求「禁止第三人支付貨款」後，仍向某廠商聲稱已跟國稅局達成還款協議，要求將440萬元貨款直接交給他，讓台中分署再度撲空，扣不到金流。

唐女向台中分署辯稱，自己是將錢拿去買原料，但始終無法提出事證來證明，且經台中分署調查，唐女公司所提報資產負債表顯示，該公司庫存原料早就歸零，明顯與唐女說詞不符。執行官將唐女提領現金紀錄等事證交給法官後，認定唐女故意隱匿財產不履行繳納責任，本月16日同意准予管收唐女。