快訊／為討賭債教唆槍手！　法院裁定八里槍案主嫌5萬元交保

▲八里槍案主嫌張男。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、黃宥寧、莊智勝／新北報導

新北市八里區4月30日下午發生一起槍擊案，王姓男子疑因積欠賭債遭對方開槍尋仇，大腿慘被流彈劃傷。警方深入調查後，昨(1日)凌晨先於淡水摩鐵抓獲開車的主嫌張男(債主)，今(2日)上午8時11分再於捷運劍潭站1號出口處逮捕胡姓槍手。檢方昨深夜訊問張嫌後，認為其涉犯重罪，且有逃亡之虞，向法院聲押禁見；稍早法院裁定，張嫌以新台幣5萬元交保候傳。

警方初步了解，張嫌(41歲、無業)、槍手胡嫌(47歲)與被害的王男(35歲)3人均互相熟識，但王男積欠張2萬元賭債未還，張因此教唆胡嫌開槍尋仇，給王一個教訓。4月30日當天，張嫌開車載著胡嫌前往八里埋伏，見到王男走出後，由胡嫌持槍下車朝他連開2槍，幸僅有流彈劃傷王男腿部，並未釀成嚴重傷亡，案發後胡男轉身上車，立即逃離現場。

警方獲報後展開追查，1日凌晨率先於淡水一處摩鐵逮捕主嫌張男，隨後2日上午再於捷運劍潭站逮捕槍手胡男，全案宣告偵破。

張嫌落網後拒不認罪，檢方昨夜訊問後，認為他涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條第4項未經許可持有槍枝、第12條第4項未經許可持有子彈罪以及《刑法》第305條恐嚇罪、第164條第1項藏匿犯人使之隱避罪，犯罪嫌疑重大，所犯重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，檢方向法院聲請羈押禁見。稍早法院裁定，張嫌5萬交保。