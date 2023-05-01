東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

▲東吳大學勞動節也放假一天，在網路掀起熱議。（圖／記者賴志昶攝）

記者楊惠琪／台北報導

今天是5月1日勞動節，但僅有適用勞基法的勞工可放假一天。律師呂秋遠在臉書分享，每周一早上都要到東吳大學教書，今天到了學校竟發現無車無人，連學校警衛也一臉狐疑問「今天學校勞動節放假啊！老師，你怎麼會來？」才驚覺原來東吳大學也放勞動節。

呂秋遠發文指出，15年來每周一早上8點都要到外雙溪東吳大學教書，今天一早車況完美，路上少人少車，只花了25分鐘就到校，但到了校門突然變成無車無人，連警衛也一臉狐疑望著他。一問之下，才知道學校勞動節放假一天。讓他直呼「勞動節！大學生為什麼要過勞動節！為什麼我沒有？」內心吶喊：「還我睡到自然醒！」

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呂秋遠說，保持微笑對警衛說完「謝謝您，勞動節快樂！」，決定回家做早餐。還說雖然不知道為什麼大學生可以過勞動節，但還是要提醒大家，今天不用上班，如果資方要求員工要來公司，記得要付員工雙倍薪水。

呂秋遠發文引發網友熱議，「為什麼東吳大學這麼好」、「東吳還有放聖誕節喔」、「我家小學生也想放假」、「小學生上課，媽咪照樣早起」、「可以拜託更多學校跟進嗎」、「我兒子唸東吳，他也不懂為何放勞動節的假」。

東吳大學校長潘維大表示，每年勞動節學校工友放假，但老師還要來上課，產生很多困擾，像是老師要自行開關教室的門、還有一些維護工作等都有問題，因此從前年開始全校一起放假，也不用補行上班上課，皆大歡喜。

而除了勞動節外，東吳大學教師節、聖誕節也都放假，羨煞許多學生。潘維大說，基於大學自主，校內會自行調節上課時間，強調授課時數符合教育部規定。針對教團呼籲勞動節應訂為國定假日，潘大維也表示支持，這樣可以避免很多教學現場的困擾。

▲東吳大學行事曆註明勞動節放假一天。（圖／翻攝學校網站）