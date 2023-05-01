國民黨港湖立委初選電話民調將登場　李彥秀喊：戰力來自行動力

▲國民黨台北市議員李彥秀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2024立委提名作業進行中，其中，台北市港湖區的部分將在7日至9日開始電話民調，投入參選的市議員李彥秀表示，戰力來自行動力，只要需要她的地方，她永遠「戰」在第一線，因此希望爭取代表國民黨在國會搶下一席，下架不適任的民意代表。

李彥秀說，只要能監督執政黨、只要能為人民發聲、只要能捍衛台灣民主自由、只要能守護孩子的地方，她都會挺身而出。

李彥秀提到，2020年8月28日，總統蔡英文不顧民意，在總統府內11分鐘獨白念稿，開放萊豬進口，傷害台灣人民健康。面對輿論、民意如滔天巨浪反彈，蔡英文始終傲慢專制，甘作「神隱總統」，躲在總統府內，對於民意的怒吼充耳不聞，而她當時擔任副秘書長，在黨中央參與戰情會議，討論後續街頭抗爭、宣講、公投連署各種沙盤推演，還建議「要蔡英文出來，面對民意，公開辯論！」並獲得黨內同志的支持。

李彥秀說，蔡英文繼續傲慢神隱，也積累了更多人民怒火，為後來反萊豬、護民主公投「百萬連署」積累能量，「戰力來自行動力」，因為「一本初心、傾聽民心、不變港湖心」，她想要爭取代表國民黨參選2024港湖立委，下架不適任的民意代表，幫助國民黨重返執政、國會過半。