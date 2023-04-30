南投市推賞桐秘境藤山步道　不必跑台中苗栗也能看到五月雪

▲南投市公所邀請民眾到藤山步道體驗客家文化、賞桐花。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

目前正值桐花盛開的季節，南投市公所為推廣客家文化，主辦「2023年好客南投-尋桐趣」活動，邀請民眾一起到市內賞桐秘境「藤山步道」健行賞桐花，同時體驗客家文化及美食、深刻了解客家文化的精髓。

市公所今天於為八卦山的鳳天宮廣場舉辦祭天儀式，一旁就是種滿油桐花樹藤山步道的入口，市長張嘉哲與所有來賓一同參與，以客家人感恩的心情感謝山神、樹神、桐花，祈願客家文化綿綿不斷、祭典圓滿，也象徵桐花祭活動正式展開。

現場也請到客家文化導覽老師，使民眾在健行途中除可欣賞美麗的油桐花，還可了解油桐花的生長環境和文化意義；主辦單位也安排客家歌舞、社區表演及學校社團等表演，透過客語教唱、客語教學等問答方式，讓民眾能夠了解南投市的客家文化。

現場還有客家攤位展售鄰近社區的特色產品，邀請大小朋友們一起DIY客家的傳統美食，包括最具代表性的點心類食物麻糬及擂茶。

張嘉哲表示，藤山步道花期預估會再持續1周以上，若想看「五月雪」，不用再出遠門到苗栗或台中；他也希望未來能透過各種方式推廣客家文化，包括舉辦客家文化節慶活動、打造客家文化特色景點、推動客家文化教育等等，讓市民更加了解和認識客家文化的價值和內涵。