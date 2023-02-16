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國姓「天穿日」傳承客家文化和古禮　許淑華承諾明年提高預算

▲南投縣長許淑華和國姓鄉長邱美玲等人用「五色粄補天穿」儀式為國姓天穿日活動開啟序幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華和國姓鄉長邱美玲等人用「五色粄補天穿」儀式為國姓天穿日活動開啟序幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為感念「女媧補天」，由南投縣文化局、國姓鄉公所及南投縣客家協會辦理的「112年客家天穿日—國姓慶天穿暨客家懇親活動」日前登場，南投縣長許淑華除和客家鄉親共同歡慶，也宣布明年度縣府客家業務預算將提高、單位再擴大，並辦好各項文化活動，讓客家文化綿延下去。

客家天穿日活動11日在國姓鄉奉天宮舉行，先依古禮舉辦傳統「三獻禮祭儀」，縣府文化局長林榮森、國姓鄉長邱美玲及客家代表焚香祭拜神明和先祖；由於天穿日相傳和古代女媧補天傳說有關，開幕式也以「五色粄補天穿」方式進行，許淑華和國姓鄉長邱美玲等來賓拿著「五色粄」，合力填補「天」字，象徵幫助女媧補天穿，讓大地休養生息，希望資源永續、生生不息。

▲南投縣長許淑華和國姓鄉長邱美玲等人用「五色粄補天穿」儀式為國姓天穿日活動開啟序幕。（圖／南投縣政府提供）

魚池鄉長劉啟帆，縣議員吳國昌、蘇昱誠、陳宜君，以及南投縣客家協會理事長呂金燕和許多民眾也都出席參加；縣府文化局也表示，天穿日活動除重現客家過年氛圍、傳承客家文化，更期許培育在地的三獻禮種子師資，永續傳承客家古禮，讓民眾感受南投人的熱情，並串連各地客籍及非客籍族群，進一步地推展客家文化。

▲南投縣長許淑華和國姓鄉長邱美玲等人用「五色粄補天穿」儀式為國姓天穿日活動開啟序幕。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，「天穿日」有「男不下田、女不針織」的傳統，客家人會放下工作，也讓大地休養生息，該活動結合客家元素的創意與資源，凸顯地方特色，也傳承客家的文化，更頗具現代環保概念和意義；而全縣客家族群約有8萬人，她承諾縣府明年度起，有關客家業務預算將提高，並辦好各項文化活動。

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