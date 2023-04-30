喚起筆書寫文字樂趣與美感　嘉義縣長盃租稅硬筆書法比賽登場

▲嘉義縣長盃租稅硬筆書法比賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

網路和手機的發達，現代人已經很少寫字了！嘉義縣財政稅務局4月30日在朴子國小舉辦第三屆縣長盃國中小學生認識租稅硬筆書法比賽，透過寫字讓小朋友了解租稅和老百姓的關係，縣長翁章梁誇讚財稅局結合租稅常識和硬筆書法是一項創舉，鼓勵小朋友有機會多多寫字，透過寫字展現文字之美。

縣長盃租稅硬筆書法比賽分為國小組中和高年級與國中組，有300名學生報名參加，翁縣長到場為參賽者加油打氣，還提筆寫下「勇敢超越、追求更好」，並與小朋友們合影留念，他鼓勵小朋友培養學習硬筆書法的良好風氣。

財稅局指出，拜科技之賜，電腦和手機的使用已由「選擇」文字替代「書寫」文字，無形中改變了人們的學習模式，也逐漸遺忘提筆書寫文字的樂趣與美感。

財稅局說，學習硬筆書法可以沉澱心情、促進大腦活動、強化記憶，提升注意力、激發創造力與培養文化底蘊，希望學子們把握練字時機，多多接觸硬筆和傳統書法。

今年財稅局的比賽還納入「租稅宣導標語」與納稅者權利保護法，透過文字書寫的過程，灌輸學生的租稅常識，讓租稅教育向下紮根。

另外，為鼓勵參賽者發揮愛心做公益，場外設置租稅廉政宣導闖關攤位，參賽者只要捐贈發票，就可以參加闖關及兌換宣導品，達到租稅寓教於樂目的。

翁章梁指出，現代人習慣用電腦打字，寫字越來越不頻繁，他自己提筆時也常常忘了書劃；其實字寫得好，除了給人好印象之外，「字」可以傳達一個人的性格，寫字也可以靜心，很多人還花錢學習傳統書法，希望大家多多拿筆寫字，展現文字之美。