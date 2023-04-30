韓國情侶高雄命案「1關鍵」不尋常！　她慘死商旅

▲高雄商旅發生韓國情侶命案 。（圖／記者吳世龍攝）

記者張靖榕／綜合報導

來台觀光自由行的一對韓國情侶24日發生李姓女友陳屍高雄某商旅，檢方相驗時發現，李女頭部左側腦隨凹陷、顱內出血、右手瘀傷，疑遭鈍器敲擊，頸部也有勒痕，認定他殺嫌疑。最新發現指出，涉案的金姓男友在回韓國前卻先把行李先寄回，安排相當可疑。

金男與李女來台3天2夜遊，原定25日離台，卻在24日下午1時許發生命案。金男當時向商旅櫃台人員表示31歲的李姓女友已沒氣息，之後商旅人員通報救護車將李女載往大同醫院急救。李女到院前無生命跡象，搶救仍被宣告不治。

檢警與法醫相驗，確認死者多處受傷，李女頭部受到重創，疑遭鈍器敲擊或短距離撞牆，頸部也有勒痕，確定遭他殺。逮捕金男後，檢查官初步偵訊後以殺人罪嫌向法院聲請羈押金男，但法官裁定10萬元交保，限制出境出海及住居，必須定期報到。

《自由時報》報導，警方調查現場時發現，床邊地板上有2滴血漬，確定是李女流的血，但未見大量失血情況，現場是否遭到清洗處理還須等待化驗結果，此外，血漬也有可能是救護人員在現場急救時留下的。

全案最不尋常之處，在於2人回國以前，金男就已提前把行李寄回，這麼做原因目前不明，犯案凶器是否藏在行李箱內，也有待調查。