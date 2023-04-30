　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

韓國情侶高雄命案「1關鍵」不尋常！　她慘死商旅

▲高雄市政府新興分局前金分駐所,前金分駐所 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄商旅發生韓國情侶命案 。（圖／記者吳世龍攝）

記者張靖榕／綜合報導

來台觀光自由行的一對韓國情侶24日發生李姓女友陳屍高雄某商旅，檢方相驗時發現，李女頭部左側腦隨凹陷、顱內出血、右手瘀傷，疑遭鈍器敲擊，頸部也有勒痕，認定他殺嫌疑。最新發現指出，涉案的金姓男友在回韓國前卻先把行李先寄回，安排相當可疑。

金男與李女來台3天2夜遊，原定25日離台，卻在24日下午1時許發生命案。金男當時向商旅櫃台人員表示31歲的李姓女友已沒氣息，之後商旅人員通報救護車將李女載往大同醫院急救。李女到院前無生命跡象，搶救仍被宣告不治。

檢警與法醫相驗，確認死者多處受傷，李女頭部受到重創，疑遭鈍器敲擊或短距離撞牆，頸部也有勒痕，確定遭他殺。逮捕金男後，檢查官初步偵訊後以殺人罪嫌向法院聲請羈押金男，但法官裁定10萬元交保，限制出境出海及住居，必須定期報到。

《自由時報》報導，警方調查現場時發現，床邊地板上有2滴血漬，確定是李女流的血，但未見大量失血情況，現場是否遭到清洗處理還須等待化驗結果，此外，血漬也有可能是救護人員在現場急救時留下的。

全案最不尋常之處，在於2人回國以前，金男就已提前把行李寄回，這麼做原因目前不明，犯案凶器是否藏在行李箱內，也有待調查。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
李智凱奪金後首發聲　開心自拍曝4字
快訊／蘆洲公寓1樓宮廟凌晨火警！　1男不治
王齊麟救球受傷！麟洋配退賽　仍收亞錦賽男雙銅牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

企業老闆遭詐！　「喂」一聲2100萬元沒了

韓國情侶高雄命案「1關鍵」不尋常！　她慘死商旅

快訊／蘆洲公寓1樓宮廟凌晨火警！　1男送醫宣告不治

博弈集團懷疑下線吞帳！4煞綁人「燒鍋鏟燙下體」　悶死丟包旅館

快訊／蘆洲公寓凌晨火警！1男無生命跡象　送醫搶救中

快訊／北市酒泉街大火「濃煙竄天」　疑似堆放機油引發悶燒

快訊／當鋪遭轟51槍　藏鏡人「鯨魚」羈押禁見！小弟6萬交保

黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：超你車沒違法吧　畫面曝光遭酸爆

快訊／策畫51槍轟當鋪　幕後弘仁會大咖「鯨魚」被聲押禁見

教唆槍擊案狼狽逃亡馬國　弘仁會「鯨魚」恐遭聲押...又4人收押

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

嘴含尖叫雞憋叫大挑戰　輪流彈橡皮筋全程爆笑

「大甲媽+太平媽」雙倍神蹟？　志工開刀前結石消失秒出院

鼓鼓首官宣「與大元10年戀情」　突PO親密照放閃：你是我的

企業老闆遭詐！　「喂」一聲2100萬元沒了

韓國情侶高雄命案「1關鍵」不尋常！　她慘死商旅

快訊／蘆洲公寓1樓宮廟凌晨火警！　1男送醫宣告不治

博弈集團懷疑下線吞帳！4煞綁人「燒鍋鏟燙下體」　悶死丟包旅館

快訊／蘆洲公寓凌晨火警！1男無生命跡象　送醫搶救中

快訊／北市酒泉街大火「濃煙竄天」　疑似堆放機油引發悶燒

快訊／當鋪遭轟51槍　藏鏡人「鯨魚」羈押禁見！小弟6萬交保

黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：超你車沒違法吧　畫面曝光遭酸爆

快訊／策畫51槍轟當鋪　幕後弘仁會大咖「鯨魚」被聲押禁見

教唆槍擊案狼狽逃亡馬國　弘仁會「鯨魚」恐遭聲押...又4人收押

好市多毒莓果！醫喊少吃2種食物　6症狀快就醫

女星「穿三角泳褲現身捷運站」被拍！　大秀白皙美腿翹臀：很熱

國道交通量多1成！今湧北返車潮　國5祭北上高乘載管制

新冠明起降級、指揮中心解編！8大QA秒懂「篩陽、打疫苗」怎麼辦

返台口誤希臘成「西藏」　馬英九：民進黨要照憲法推動兩岸關係

企業老闆遭詐！　「喂」一聲2100萬元沒了

2023大阪美食指南！蟹道樂、章魚燒　每間都是必吃人氣名店

韓國情侶高雄命案「1關鍵」不尋常！　她慘死商旅

今變天降12℃　「首波梅雨鋒面」來襲時間曝

林子豪減重變輕盈　日籍教練提點2細節三壘守備進步了

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

聯華大火重傷者搶救5天康復出院

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／當鋪遭轟　藏鏡人「鯨魚」收押

快訊／蘆洲公寓火警！1男生命跡象

桃園貨車「煞車失靈」逆撞6車翻肚

北市酒泉街大火「濃煙竄天」

基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

博弈集團懷疑吞帳！他遭燙下體慘死

「天坑」成地雷　竹北人：一定繞開

更多熱門

相關新聞

賣「A肝莓果」！消保會怒批好市多

賣「A肝莓果」！消保會怒批好市多

好市多「科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，全台至少有2萬名消費者有購買拍批次商品，業者雖公告可退貨，但仍有民眾不滿。消保會怒批，好市多常常「凸槌」，卻只是退錢了事，業者應該釋出誠意，適度的賠償消費者，此外，也應該公開食安檢驗流程。

染A肝最慘換肝！收好市多簡訊超傻眼

染A肝最慘換肝！收好市多簡訊超傻眼

高市衛生局開罰30萬　好市多回應了

高市衛生局開罰30萬　好市多回應了

好市多售「毒莓果」高市開罰30萬

好市多售「毒莓果」高市開罰30萬

空姐警眷PO「收錢照」　派出所賣保健品慘了

空姐警眷PO「收錢照」　派出所賣保健品慘了

關鍵字：

韓國情侶高雄

讀者迴響

熱門新聞

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

他買好市多冷凍莓　全家中獎發燒

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

「殯葬業龍頭」第二代登雜誌封面

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

企鵝妹遭塞滿物資變流浪漢！粉絲超心疼

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

聯華大火重傷者搶救5天康復出院

「千年一遇空姐」生日曬超音波照報喜

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面