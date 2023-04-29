全台2萬人曾買好市多「毒莓果」　高市衛生局發簡訊...籲自我監測

▲好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者許宥孺／高雄報導

好市多「科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，高雄市衛生局27日要求業者提供銷貨清單，估計全台有超過2萬名消費者曾購買該批莓果。高雄市衛生局也針對高雄2431名消費者主動發布簡訊，請民眾自我健康監測，就有民眾收到簡訊後直呼「好傻眼，好市多怎麼會出這個包？太誇張了」。

高雄市衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。

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衛生局27日晚間通知請好市多提供銷貨清單，希望透過賣場會員制的優勢，系統迅速勾稽出已購買的消費者。業者28日中午交出名冊，在高雄部分有2431名消費者曾經購買該批號產品，估計全台則有超過2萬名消費者曾購入該批次產品。

▲朱挺玗收到簡訊，直呼太誇張。（圖／讀者提供）

衛生局後續啟動健康監測，主動發簡訊提醒購買該批莓果的2431名高雄消費者，目前已全數完成健康監測關懷通知。前高雄市議長朱安雄之女朱挺玗就表示，「有收到這個簡訊，趕快問朋友有沒有怎麼樣！他竟然說好像記得有拉肚子，但好像還好！好傻眼 好市多怎麼會出這個包？太誇張了」。

衛生局也陸續接獲民眾進線諮詢，有不少消費者擔心吃下毒莓果的風險，以及詢問A肝臨床表現。衛生局則提醒，請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，並請各級醫療院所加強通報。

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

疾管署副署長羅一鈞說明，急性病毒性A型肝炎是以支持性療法為主，如果嚴重有可能需要住院並監測肝功能指數，經過一段時間病毒從身體清除，可完全康復。但如果情況嚴重，可能會出現猛爆型肝炎，甚至需要換肝，通常發生於老年患者或慢性肝病患者（包括慢性B型、C型肝炎病毒感染者），不過A型肝炎死亡個案少，致死率僅約千分之三屬於低。