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推動設立台灣智慧物流學校　謝國樑盼產官學合作創造就業

▲推動設立台灣智慧物流學校 謝國樑盼產官學合作創造就業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動設立台灣智慧物流學校，謝國樑盼產官學合作創造就業。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

美國SOLE國際物流協會台灣分會於今（27日）在基隆長榮桂冠酒店，舉行台灣智慧物流學校交流籌備會議，會中分享全球物流產業脈動，期待藉創新思維為產業服務能量加乘。謝國樑期待透過國際供應鏈物流課程的引進，並透過產官學合作，吸引企業能到基隆設點，為基隆導入更多在地就業。

基隆為台灣重要之商港與郵輪母港，自市長謝國樑上任後，即策定「導入產業‧創造就業」之施政方針。為了打造智慧物流新鎮之目標，特委託美國SOLE國際物流協會台灣分會，召集物流、電子商務、航運、資訊等產業高階經理人共議研討，規劃推動台灣智慧物流學校。

本次會議中，由來自各界代表分享國際物流與供應鏈發展趨勢，並邀請美國SOLE國際物流協會台灣分會理事長詹斯敦主講「打造智慧物流＋供應鏈未來人才」；DHL敦豪供應鏈台灣董事總經理謝東政講述「台灣高科技半導體的物流挑戰與機會」；物理互聯網之父Benoit Montreuil透過視訊，分享物流趨勢與創新塑造產業未來。

謝國樑指出，在造訪喬治亞理工學院時，對於該校之供應鏈物流課程連續幾年在全美名列前茅印象深刻，今天邀集各產業菁英集思廣義與談，希望透過教育訓練平台及引進喬治亞理工學院物流課程，以培養高端技職人才並結合七堵火車站周邊基地發展產業，為基隆導入更多在地就業機會。

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