他常買「好市多冷凍莓」全家中獎發燒　氣到發抖：繳會費加送病毒

▲好市多開設綜合莓專屬退貨櫃台。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）進口的產品「科克蘭冷凍三種綜合莓」，被驗出含有A型肝炎病毒，儘管全台各門市緊急下架，仍有1.7萬公斤已售出。好市多事後開設快速退貨區，讓民眾得快速辦理退貨，不過由於事件攸關健康，許多消費者仍不買單，在臉書大罵「太可惡了」，甚至還有人說「根本草菅人命！」

好市多表示，在收到衛生局通知，科克蘭冷凍三種綜合莓驗出病毒後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架、配合衛生局進行商品召回，若會員持有該商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業，好市多將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員之權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」引發網友激烈論戰，儘管好市多開放退貨，仍有許多人不買單。有人說，「我是大腸癌患者，為了保命健康點，買三色莓打精力湯喝，請問是退貨就可以解決問題嗎，氣到全身發抖，根本草菅人命，繳會費就是希望幫我們把關食品安全，結果加碼送我們病毒，請問我們消費者權益在哪」、「所以吃下肚的算消費者倒楣」、「為什麼老是賣農藥過多及不合格的產品，太可惡了」。

▲網友認為，好市多販賣的冷凍莓果驗出A肝病毒，已經不是單純退貨就能解決問題。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

還有網友表示，他們家經常買冷凍綜合莓，懷疑全家已遭感染，「我們家好像真的中獎了，每次都有買冷凍綜合莓，上周家人突然開始發燒，所有A肝病毒感染症狀都有，那時還沒有什麼頭緒，怎麼突然這樣，因為家人出外都會戴口罩也很注意清潔，三次快篩陰且醫生也沒評估出原因，整整過了一個禮拜症狀才好」。

還有人說，「退錢容易，但消費者的健康怎麼退，之前米也才出事」、「我也有同感，3月份特價那一波購買，整個月份3個孩子陸續有發燒，都看到第3次醫生，還開了特效藥治療，我從沒想過冷凍莓果的問題」、「上新聞才這麽積極吧」、「把會員當白老鼠，被發現只會退貨」、「好市多的品管越來越混了」。

對此，好市多日前表示，「會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，請至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，我們將協助處理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡」。