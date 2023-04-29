中信情蒐「樂天女孩80」　球迷讚有料：沒李多慧也滿分

▲樂天桃猿啦啦隊陣容堅強，讓球隊經常被戲稱為「啦啦隊附屬棒球隊」。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

圖、文／鏡週刊

中職樂天桃猿旗下啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」陣容堅強，因此經常被戲稱為「啦啦隊附屬棒球隊」，本季找來韓國洋將李多慧補強啦啦隊更引發一陣熱潮，沒想到今（28日）有球迷發現，中信兄弟在本週與樂天的系列戰竟對樂天女孩「情蒐」，讓球迷直呼中信情蒐太有料了，「要特別提防Yuri和嘎琳」。

今日有球迷在PTT棒球板發文，指出昨（27日）中信與樂天之戰，中信休息區的白板上竟寫著「Rakuten Girls 80」，情蒐樂天女孩的畫面讓球迷笑翻直呼有料，「擊敗球隊要先擊敗啦啦隊」「情蒐當然是要情蒐本體啊」「球探報告滿分80，中信給80足見實力之高」「看來PS準備補強戰力，可能已經在找洋將了」「沒有多慧還能滿分」。

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▲中信兄弟被眼尖球迷發現情蒐Rakuten Girls。（圖／翻攝自PTT）

棒球網紅台南Josh也分享這個小花絮，直呼二連霸的球隊就是注重細節，情蒐有料，「這場甚至還沒有李多慧，樂天果然很強！以昨天的陣容來看，Yuri跟嘎琳應該是要特別提防的兩個棒次」。還有球迷翻出中信球員周思齊曾在YouTube頻道「¡Ánimo!運動吧」透露，自從換了日式風格的教頭林威助後，情蒐的細節整個改變了，「就細到你會覺得說，哇賽這個也要看」。

▲周思齊（右）曾讚嘆總教練林威助的情蒐相當細節。（圖／翻攝自¡Ánimo!運動吧YouTube）

不過也有人猜測，中信應該只是故意把對手的隊名寫成Rakuten Girls，下方的「80」則是自家投手吳哲源當時的用球數，而非真的在替樂天女孩打分數。

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