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提升學童反菸害拒菸態度　嘉縣舉辦反菸Q寶兒童創意繪畫比賽

▲▼ 嘉縣反菸Q寶兒童創意繪畫比賽開跑 最高6,000元禮券等你拿 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉縣反菸Q寶兒童創意繪畫比賽開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為積極提升學童反菸害及拒菸的態度與能力，嘉義縣衛生局舉辦「反菸害Q寶，全嘉無菸（煙）」創意繪畫比賽，報名徵件時間自5月1日起至6月15日止，對象以國小三至六年級學童為主，最高獎項可獨得6,000元禮券，歡迎學童發揮創意踴躍報名。

衛生局指出，近年電子煙、加熱菸盛行，尤其電子煙已嚴重侵入校園，國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中、高中職生電子煙使用率分別為3.9%與8.8%，學生使用電子煙比率逐年上升，電子煙多含有尼古丁成分易致成癮，更有爆炸、致癌等風險，危害兒童與青少年健康甚鉅。

為從小扎根對菸害防制的認知，嘉義縣衛生局舉辦「反菸害Q寶，全嘉無菸（煙）」創意繪畫比賽，縣長翁章梁期望透過比賽提升學童對菸害防制法的認識及反菸害觀念，鼓勵學童發揮想像力與創造力，將拒菸反菸融入生活中，用繪畫表現出來，共同營造無菸環境。

衛生局長趙紋華說，3月22日菸害防制新法正式實施，全面禁止電子煙納管加熱菸、禁止未滿20歲者吸菸，提醒家長多關心孩子網路使用狀況及零用錢花費去向，避免孩子透過網路或受同儕影響，另可洽詢各鄉鎮市衛生所尋求專業戒菸諮詢，或多加利用免費戒菸專線0800-63-63-63，共同保護下一代。

「反菸害Q寶 全嘉無菸（煙）」創意繪畫競賽活動簡章可至衛生局網站/訊息快報（https://reurl.cc/xlp0OL）查詢。

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